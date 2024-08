Cette industrie défie le ralentissement du marché du travail américain

Ces travailleurs disposent d'un grand nombre d'offres d'emploi dans tout le pays et bénéficient de gains de salaire plus élevés que le secteur privé dans son ensemble. Les employeurs de ce secteur recrutent également rapidement et proposent généralement des avantages confortables tels que des primes de bienvenue importantes et le remboursement des frais de scolarité.

Le secteur de la santé, moteur de création d'emplois aux États-Unis, est en tête de liste.

Depuis le début de l'année 2024, le secteur de la santé a créé en moyenne 59 000 emplois par mois jusqu'en juillet, selon les données du département du Travail publiées début août. Il s'agit du secteur qui crée le plus d'emplois, et cela comprend des postes tels que les infirmières, les aides à domicile et les techniciens médicaux d'urgence.

La demande de travailleurs de la santé reste très forte, selon les données récentes du gouvernement sur les offres d'emploi. En juin, le taux d'offres d'emploi saisonnières dans le secteur de la santé et des services sociaux était le plus élevé de tous les secteurs, avec 7,6 %, bien supérieur au taux total sur le marché du travail de 5,5 % ce mois-là.

"Le secteur de la santé est un moteur de croissance majeur. Je veux dire, c'est juste incroyable la quantité de demande qu'il y a pour ces travailleurs", a déclaré Julia Pollak, économiste en chef de ZipRecruiter.

Cela s'est traduit par des fiches de paie plus grasses pour les travailleurs de la santé par rapport au secteur privé général. Au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, les employés du secteur de la santé et des services sociaux ont vu leur salaire augmenter de 4,5 %, un rythme plus rapide que le gain de 4 % du secteur privé pendant la même période, selon les dernières données de l'Index des coûts de l'emploi.

"Notre population vieillit et nous sommes encore en train de nous remettre de nombreux ways de la pandémie de Covid-19, ce qui a mis beaucoup de pression sur nos ressources", a déclaré David Mafe, directeur de la diversité et vice-président des ressources humaines chez UCHealth, un système de santé à but non lucratif dans la région métropolitaine de Denver, à CNN. "Le secteur de la santé traverse ces défis de recrutement depuis très longtemps."

Les services de santé sont égalementmostly resistant aux fluctuations du cycle économique. Par exemple, même pendant les récessions, les gens auront toujours besoin de chirurgies du genou, de césariennes, de chimiothérapie ou de tout autre service médical nécessaire.

Une croissance salariale plus élevée et des avantages robustes

La concurrence pour les travailleurs est si féroce dans le secteur de la santé que les employeurs font de leur mieux pour attirer les candidats.

UCHealth, qui emploie 33 000 personnes, a généralement 2 700 offres d'emploi à tout moment, a déclaré Mafe. Il a ajouté que le recrutement de thérapeutes respiratoires et de postes qualifiés liés à l'imagerie ou à la radiologie a été particulièrement difficile.

"Nous avons dû être plus agressifs avec les salaires au cours de la dernière année et demie qu'auparavant", a déclaré Mafe. "Nous sommes constamment à la recherche de nos avantages et nous nous assurons que les choses que nous offrons à notre personnel sont pertinentes pour eux et pour leur famille."

Les employés d'UCHealth qui travaillent en moyenne 20 heures ou plus par semaine ont "la possibilité d'être éligibles à 100 % des frais de scolarité, de livres et de frais pris en charge par UCHealth pour des diplômes d'éducation spécifiques", selon une description du programme. Cela comprend les diplômes universitaires et les certificats cliniques, "permettant à ceux qui occupent des postes d'entrée de gamme de se développer vers des postes professionnels et à plus haut revenu", précise la description.

Recrutement plus rapide

Novant Health, un fournisseur de soins de santé d'environ 40 000 employés basé en Caroline du Nord et opérant dans quatre États, est actuellement en pleine phase de recrutement, offrant des primes de bienvenue généreuses pour attirer les candidats, a déclaré Sebastien Girard, directeur des ressources humaines et de l'appartenance de l'entreprise, à CNN.

Le nombre d'infirmières recrutées par l'entreprise a augmenté de 46 % de 2022 à 2023 et est "sur la bonne voie pour dépasser les chiffres de recrutement de 2023 cette année", a déclaré l'entreprise dans un communiqué à CNN. Les infirmières recrutées dans "des spécialités à forte demande" peuvent bénéficier de primes de bienvenue allant jusqu'à 30 000 dollars, a déclaré l'entreprise.

Novant Health recrute actuellement à un rythme encore plus rapide : Girard a déclaré qu'un nouveau processus pour accélérer le recrutement a permis de réduire le temps de remplissage des postes de 91 %, passant à 10 jours pour embaucher un infirmier.

"Presque tous les infirmiers et techniciens médicaux du pays ont un emploi", a déclaré Girard. "Nous recrutons dans tout le pays."

Mafe et Girard ont tous deux déclaré qu'ils entendaient régulièrement parler de travailleurs nouvellement embauchés qui venaient de changer de carrière pour travailler dans le secteur de la santé. Cela nécessitera de retourner à l'école, et la durée dépendra du poste spécifique. Par exemple, il faut moins d'un an pour devenir un technicien de laboratoire certifié, pour lequel il y a une forte demande. Cependant, devenir infirmier peut prendre entre deux et quatre ans. Compte tenu de la forte demande de travailleurs de la santé, les étudiants sont généralement embauchés juste avant d'obtenir leur diplôme ou leur certification, ont déclaré Mafe et Girard.

Pollak se souvient d'un travailleur qui a changé de carrière et a immédiatement bénéficié des avantages.

"Un chercheur d'emploi que nous avons récemment rencontré était entraîneur personnel, et pendant le confinement en Californie, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas joindre les deux bouts, et elle a donc emprunté de l'argent pour suivre une formation d'infirmière", a déclaré Pollak. "Elle est maintenant infirmière en soins intensifs néonataux, et elle a déclaré qu'elle se sentait capable d'aller n'importe où et de faire ce qu'elle veut. Elle a pu obtenir une flexibilitéremarkable et fixer ses heures, et elle a été embauchée avant même de graduation, sans entretien."

Dans ce secteur de la santé en pleine croissance, les employeurs ne se contentent pas seulement de recruter rapidement, mais offrent également des primes de bienvenue généreuses et le remboursement des frais de scolarité pour attirer et fidéliser les travailleurs. En raison de la forte demande de services de santé, la concurrence pour les travailleurs est si intense que les employeurs augmentent les salaires et améliorent les avantages, tels que la prise en charge à 100 % des frais de scolarité pour les diplômes d'éducation pertinents, pour attirer et fidéliser les talents.

Lire aussi: