Cette figure vénérable, reconnue comme l'homme le plus âgé de la terre, meurt à l'âge de 117 ans.

La personne la plus âgée du monde, selon le Guinness World Records, étant la grand-mère espagnole María Branyas, a dit adieu à l'âge vénérable de 117 ans. Sa famille a annoncé son décès mardi, déclarant : "María Branyas n'est plus parmi nous. Elle est partie paisiblement dans son sommeil, libérée de toute souffrance ou douleur."

Avant son départ, la famille a partagé un message d'adieu de sa part : "L'heure approche. Je vous en prie, ne versez pas de larmes. Les larmes ne sont pas quelque chose que j'apprécie. Et surtout, ne vous infligez aucune peine à cause de mon départ. Où que j'aille, je serai remplie de joie."

Branyas détient le titre de la personne la plus âgée du monde, tel que reconnu par le Guinness World Records, depuis plus d'un an et demi. Née le 4 mars 1907 à San Francisco, aux États-Unis, elle a déménagé en Espagne avec sa famille en 1915. Cette femme remarquable résidait dans une maison de retraite à Olot, dans le nord-est de l'Espagne, depuis presque deux décennies.

La fille de Branyas a attribué la longévité de sa mère à ses gènes solides lors d'une interview l'année dernière. Elle a déclaré à la télévision espagnole : "Elle n'a jamais eu à être hospitalisée et n'a jamais cassé un os." À l'âge de 113 ans, Branyas a réussi à surmonter une maladie de COVID-19.

À la suite du décès de Branyas, des gerontologues américains ont reconnu que la personne la plus âgée du monde est maintenant la Japonaise de 116 ans Tomiko Itooka.

Branyas a célébré son 117e anniversaire il y a quelques années, marquant plusieurs jalons dans sa vie extraordinaire. Malgré son grand âge, elle a continué à maintenir un regard positif et à partager de la joie dans ses dernières années.

