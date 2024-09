Cette année, un élément crucial a été absent des incendies de forêt en Californie.

C'est en raison de l'augmentation des événements climatiques extrêmes, de plus en plus fréquents dans un monde qui se réchauffe, que nous assistons à cette situation.

Pour l'instant, la saison des feux en Californie est moyenne, avec environ 6 000 incendies de forêt brûlant sur près d'un million d'acres, presque atteignant la moyenne annuelle d'environ 950 000 acres, selon les statistiques de la CAL FIRE.

Cependant, tous les incendies ne sont pas typiques.

Le Park Fire, allumé dans le nord de la Californie en juillet, était une exception. Il a grandi rapidement et intensément, devenant le quatrième plus grand incendie de l'histoire de l'État. Le feu a ravagé une zone de la taille de San Diego, détruit au moins 700 structures et blessé au moins trois pompiers.

Le Line Fire, toujours en train de brûler, est devenu si violent récemment qu'il a généré sa propre météo. À proximité, le Bridge Fire a connu une croissance sans précédent lorsqu'il a brûlé environ 12 miles de terrain en une seule journée, selon Tim Chavez, un ancien chef adjoint pompier à la CAL FIRE.

Ces incendies ont éclaté sans les vents saisonniers qui exacerbent souvent certains des feux les plus destructeurs de l'État, selon Chavez.

Les vents de Santa Ana et de Diablo, originaires du désert, franchissent les montagnes et se dirigent vers la mer. Ces vents créent des carburants hautement inflammables, secs comme de l'os, et peuvent intensifier une petite flamme en un immense brasier.

Il est inhabituel pour un incendie comme le Bridge Fire de croître si rapidement sans vents de Santa Ana, comme Chavez l'a souligné.

Cependant, ce sont les conditions au sol qui les alimentent.

La croissance végétale de cette année dans certaines parties de l'État est presque double de la moyenne annuelle, principalement en raison des deux derniers hivers humides de l'État. Despite the two wet winters, bursts of heat during the summer dried out the plant growth, making it extremely flammable.

En 2020, les conditions de sécheresse affectaient seulement environ 1 % de la Californie, selon le US Drought Monitor. Cependant, la situation a changé, avec plus de 70 % de l'État maintenant en sécheresse ou pire.

Ce passage de périodes humides à sèches devient plus fréquent en raison du changement climatique, selon Swain. À mesure que le monde se réchauffe, l'atmosphère absorbe plus d'humidité, agissant comme une éponge. During the wet season, this sponge can release torrential rain, but during the dry season, it can also suck more moisture from the ground, making the soil drier.

This sequence of hot summers following wet winters is highly conducive for repeated active wildfire seasons since the fire fuels regenerate only to be dried out and burned again, according to Swain.

Imagine a desert landscape where plant growth is usually scarce.

"In a dry year, it's difficult to spread a wildfire through this landscape due to the natural fire breaks every 5 to 10 feet," Swain explained. "Once a tree or bush catches fire, it might burn only a few adjacent bushes before the fire stops."

However, this changes when the landscape gets wet.

"After a wet winter, there might be abundant growth of brush, including invasive grasses that fill in the gaps, increasing the amount of potential fuel," Swain said.

Now, any fire that starts after a hot, dry summer can spread much farther.

Where peak fire danger could still be to come

Fall is a crucial turning point in California's fire season due to typical weather conditions.

Santa Ana and Diablo winds usually start to escalate in September and continue till May. Once they return, the scenario for firefighters alters as fires fueled by these winds can suddenly shift and become violent, as Chavez cautioned.

The National Interagency Fire Center has flagged Southern California as a potential hotspot for fire activity through at least December. However, Chavez also warned of potential danger in the Central Coast due to the immense fuel sources that have yet to burn.

Even if the Santa Ana winds delay their arrival a little, conditions similar to those that sparked Southern California's recent blazes could reappear as soon as the end of September, according to Swain.

Swain is also concerned about a potential heatwave from late September into early October that could raise temperatures in California and the Southwest and dry out more fuel sources.

Additionally, Swain fears a late start to California's rainy season, which usually helps subdue fire activity.

The number of extreme fall fire-weather days in California has roughly doubled since the early 1980s due to warmer and drier autumns, according to a study Swain co-authored.

"Whether the winds or the rains win out is basically a yearly race we play," Swain said. "I would say this year, more likely than not, the winds will win out in Southern California."

Given the current drying out of plant growth due to bursts of heat during the summer, even in areas with above-average precipitation from the last two wet winters, one can expect the weather to continue contributing to the escalating fire danger. Moreover, the National Interagency Fire Center has identified Southern California as a potential hotspot for fire activity through at least December.

