Cette année, les dépenses attendues des Américains pour les achats de retour à l'école s'élèveront à 39 milliards de dollars.

Traduction française :

Cette somme substantielle, dépassant 890 $ par ménage et s'élevant à plus de 890 $ au total, a surpassé le record de 2021 d'environ 12 %. Les prix plus élevés ont en effet joué un rôle, mais également un optimisme accru envers le marché du travail robuste, associé à une inflation ralentissante et une économie américaine résiliente.

Cette année, les consommateurs sont devenus plus prudents. Bien que l'inflation, bien qu'élevée, soit presque éteinte, les consommateurs ont commencé à serrer leur ceinture alors qu'ils font face aux effets cumulés des hausses de prix et naviguent dans une récession économique anticipée mais déstabilisante.

Cependant, il y a encore assez de terrain pour anticiper que les dépenses de retour à l'école en 2024 seront les deuxièmes les plus élevées jamais enregistrées, atteignant 38,8 milliards de dollars, ou 874,68 dollars par ménage.

Dans quelle mesure cette prévision se vérifiera pourrait servir d'indicateur significatif, indiquant non seulement comment les consommateurs ajustent leurs habitudes de dépenses, mais aussi l'état général de l'économie tirée par les consommateurs.

Selon Mark Mathews, directeur de la recherche de NRF, cité par CNN, "il semble y avoir encore beaucoup d'intention de sortir et de dépenser".

Les consommateurs sont simplement "très conscients des coûts", a-t-il ajouté.

À la recherche de bonnes affaires et de réductions

En temps normal, des articles comme les fournitures de bureau, les vêtements et les électroniques tomberaient dans la catégorie des dépenses discrétionnaires.

Néanmoins, ce sont les dépenses discrétionnaires et les achats plus importants qui ont connu les plus fortes baisses pendant le ralentissement des dépenses.

Le retour à l'école est cependant un cas à part.

"Le retour à l'école n'est pas un événement discrétionnaire, c'est vraiment une dépense essentielle", a déclaré Mathews. "Si vous envoyez votre enfant à l'université, vous devez acheter du mobilier. Vous devez acheter des chaussures, parce que les enfants continuent de grandir."

Bien que les consommateurs ne puissent pas éliminer les dépenses essentielles, ils peuvent les réduire ; des études de NRF ont révélé que près de 41 % des répondants cherchent des bonnes affaires.

"Les consommateurs sont définitivement à la recherche de soldes", a-t-il déclaré. "Les retailers reconnaissent cela, avec des consommateurs conscients des prix, vous devez vraiment être promotionnel."

Les dynamiques inflationnistes sont probablement en train de contribuer à ces développements. Bien que le taux d'augmentation des prix soit resté constamment élevé, ce sont des catégories comme les services et particulièrement les services liés au logement qui ont fourni la pression à la hausse, selon les données de l'indice des prix à la consommation.

Une amélioration de l'efficacité opérationnelle des chaînes d'approvisionnement et un déplacement des dépenses des consommateurs vers les services et les expériences ont aidé les catégories de biens à connaître une désinflation (augmentation des prix mais à un rythme réduit) ou même une déflation (baisse des prix).

Les prix de détail sont prévus pour baisser de 0,7 % cette année, après une augmentation de 5,9 % en 2022 et de 0,6 % l'an dernier, selon une étude des économistes de S&P Global Market Intelligence publiée récemment.

Certains articles scolaires couramment achetés sont également moins chers qu'il y a un an, et certains sont même moins chers qu'en 2019, selon les données mensuelles de suivi des ventes au détail de Circana, une société de recherche de marché.

Les post-it sont en baisse de 22 % par rapport à la même période l'an dernier ; le papier est en baisse de 20 % ; et les crayons et les crayons sont en baisse de 19 % et 13 % respectivement. Les crayons et les post-it autocollants sont même en baisse par rapport à 2019, en baisse de 7 % et 12 % (tandis que d'autres catégories ont au moins augmenté de 11 %), selon les données de Circana.

Des relents d'optimisme

Les gains horaires et hebdomadaires moyens sont supérieurs à l'inflation depuis plus d'un an, selon les données du Bureau of Labor Statistics, ce qui stimule la croissance de la dépense des consommateurs.

Par conséquent, les volumes de dépenses de retour à l'école devraient rester relativement constants par rapport à l'an dernier, selon Duleep Rodrigo, responsable du secteur de la consommation et du détail aux États-Unis chez KPMG.

"Ce qui nous a surpris, c'est que nous avons vu certaines perspectives plus positives des consommateurs concernant les achats de l'automne", a déclaré Rodrigo à CNN lors d'un entretien.

Concernant l'enquête récente sur les consommateurs, il a noté un renversement, avec de nombreux exemples montrant un renversement de l'out

La pandémie et les changements personnels et financiers qui en ont découlé ont eu un impact significatif sur Castruita, qui a perdu son mari à cause du Covid en 2021.

"Autrefois, j'avais un soutien et plus de revenus, donc je n'hésitais pas à dépenser sans compter pour de nouveaux articles, comme des nouveaux carnets, en choisissant toujours les meilleurs", a-t-elle déclaré. "Mais en tant que parent seul ou famille à revenu unique, vous le sentez vraiment lorsque les prix augmentent. Je suis veuve maintenant, et j'ai l'impression de ne plus avoir d'autre choix que d'aborder les choses plus judicieusement et prudemment."

Avec sa fille entrant en 11ème année, Castruita a exprimé son intention d'éviter les dépenses excessives typiques des périodes de retour à l'école dans le passé.

"J'ai remarqué que nous finissons souvent par dépenser inutilement et accumuler des dettes", a-t-elle déclaré. "Je achetais des choses et la moitié restait inutilisée. Je suis veuve maintenant, et j'ai l'impression de ne plus avoir le luxe de faire cela."

Outre être débrouillarde, faire du shopping dans les magasins d'occasion et saisir les bonnes affaires, Castruita a révélé que son réseau d'amis et de famille, qu'elle appelle affectueusement sa "tribu", a été essentiel pour l'aider à économiser de l'argent. Ils lui ont offert des vêtements gentiment utilisés, une coupe de cheveux et même un sac à dos sans rien demander en retour, ou en échange de faveurs.

En conséquence, Castruita estime qu'elle a réduit ses dépenses en magasin d'environ 60-70% pour cette période de retour à l'école par rapport aux années précédentes. Et en réduisant les dépenses inutiles, elle peut allouer des fonds pour créer des expériences mémorables avec sa fille, a-t-elle déclaré.

"Le climat économique actuel ne permet pas les extravagances que nous appréciions autrefois", a-t-elle déclaré. "Il s'agit d'ajuster nos modes de vie. Il s'agit de prendre des décisions intelligentes, rationnelles et pratiques qui amélioreront notre qualité de vie."

Malgré l'incertitude économique actuelle, les prix de détail de certains fournitures scolaires couramment achetées sont prévus pour baisser cette année, selon les économistes de S&P Global Market Intelligence. C'est une bonne nouvelle pour les familles comme les Webber à Shoreline, Washington, qui surveillent consciemment leurs dépenses et cherchent des bonnes affaires pour faire durer leur budget de retour à l'école. De plus, les entreprises prenant conscience de la conscience des consommateurs en matière de coût deviennent de plus en plus promotionnelles pour attirer les ventes, démontrant l'impact de l'économie à la fois sur le comportement des consommateurs et les

