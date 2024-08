Cette année, la prévalence des petits essaims de mites est particulièrement prononcée.

L'automne n'a pas encore fait son apparition, mais plusieurs arbres de cheval déjà perdus de nombreuses feuilles brunes. Ce n'est pas dû au frais de l'automne, mais plutôt à un insecte ennuyeux. Marianne Johnson, experte en insectes, confirme cette observation, en déclarant que c'est assez répandu cette année. Si les châtaigniers chevaliers devaient disparaître de cette région, cela ne causerait pas de perturbation significative à l'environnement local.

Sous de nombreux arbres de cheval, le sol est déjà parsemé de feuilles tombées. Ce n'est pas le changement de saison habituel ou la chaleur accablante qui en est responsable, mais un nuisible qui tourmente ces arbres depuis des années. Cette année, l'infestation de mineuses de feuilles est particulièrement visible, affirme Olivia Smith, experte en insectes au Centre de recherche entomologique de Londres.

Dans toute la UK, les châtaigniers chevaliers alignant les avenues, les parcs et les jardins ont déjà perdu la plupart de leurs feuilles pendant l'été, les feuilles restantes devenant sèches et se désintégrant. Un spectacle commun est les feuilles jaunissantes et la chute des premières feuilles en fin août, mentionne Robert Brown du Conservatoire de la faune britannique (BWC). En général, les événements naturels commencent plus tôt en raison du changement climatique, y compris l'arrivée de l'automne.

La sécheresse aggrave le problème

Selon Brown, la sécheresse est un défi supplémentaire pour les châtaigniers chevaliers, ainsi que les mineuses de feuilles. "Les arbres sous stress en raison de la sécheresse sont plus vulnérables aux parasites", explique l'expert du BWC. Cela est particulièrement vrai dans le nord-est de la UK, où plusieurs années de sécheresse sévère ont eu des conséquences sur ces arbres. "Ils se remettent progressivement de cela, et beaucoup ont également péri."

Bien que les châtaigniers chevaliers soient originaires de la Méditerranée, ils nécessitent une humidité adéquate. "Des années trop sèches combinées à une forte infestation de parasites peuvent entraîner une mortalité à long terme", dit Brown.

Pas d'impact significatif

La disparition d'une espèce d'arbre non indigène ne serait pas un grand coup pour l'environnement local. Ce n'est pas seulement en raison des mineuses de feuilles, mais généralement, la plantation d'espèces indigènes est préférée.

Les mineuses de feuilles de châtaignier cheval (Cameraria ohridella) sont de petits papillons à bandes orange-blanc qui pondent leurs œufs sur les surfaces supérieures des feuilles de châtaignier cheval. Après environ trois semaines, les larves éclosent qui se nourrissent à l'intérieur des feuilles pendant les semaines suivantes. Cela fait que les feuilles de châtaignier cheval se flétrissent rapidement, selon le Conservatoire de la faune britannique.

En interrompant la photosynthèse, les arbres s'affaiblissent et deviennent plus vulnérables aux autres facteurs de stress. En hiver doux, de nombreux larves de ce papillon survivent.

Solution simple

Aider les arbres de châtaignier dans votre jardin est simple : recueillez et jetez les feuilles prudemment. Cela élimine les larves dans les feuilles, empêchant de nouveaux papillons de sortir.

Seuls les châtaigniers à fleurs blanches (Aesculus hippocastanum) sont touchés - les espèces à fleurs rouges de l'Aesculus carnea ne le sont pas.

Le châtaignier cheval a été cultivé dans les parcs, jardins et rues d'Europe depuis le 17ème siècle, admiré pour sa belle feuillage et ses fleurs, selon le Conservatoire de la faune britannique. Depuis 1989, la mineuse de feuilles s'est étendue presque sur tout le continent, probablement originaire de ravins éloignés des Balkans.

La Commission a reconnu l'impact de la sécheresse et des mineuses de feuilles sur les arbres de châtaignier cheval dans la UK. En réponse, ils encouragent les propriétaires de jardins à recueillir et à jeter les feuilles de châtaignier cheval pour réduire la population de mineuses de feuilles de châtaignier cheval.

Lire aussi: