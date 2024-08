Cette année, la prévalence de minuscules mites est décrite comme " remarquable ".

L'automne n'est pas encore là, mais sous des milliers de châtaigniers, les feuilles s'accumulent déjà. Ce n'est pas dû aux journées estivales caniculaires, mais au travail d'un insecte qui sévit sur ces arbres depuis des années. Cette année, l'infestation par les mineuses de feuilles est plus visible que jamais, note Olaf Zimmermann, entomologiste au Centre technique agricole d'Augustenberg à Karlsruhe.

Dans différentes parties du pays, les spectaculaires châtaigniers ornant les avenues, les parcs et les jardins perdent leurs feuilles précocement, ne laissant que quelques feuilles desséchées et flétries. Même à la deuxième moitié d'août, des signes typiques comme le changement de couleur et la chute précoce des feuilles apparaissent, indique Roland Müllerthaler de l'Union pour la conservation de la nature (NABU). En général, les cycles de la nature sont avancés en raison du changement climatique.

La sécheresse aggrave le problème

Selon Müllerthaler, la sécheresse est un fardeau supplémentaire pour les châtaigniers, en plus de la mineuse de feuilles. "Les arbres affaiblis par la sécheresse sont plus vulnérables aux parasites", explique l'expert de NABU. Dans certaines régions, comme le nord-est de l'Allemagne, cet impact est particulièrement fort dans les zones qui ont connu plusieurs périodes de sécheresse prolongée. "La récupération est lente pour les arbres et beaucoup ont succombé à ces extrêmes."

Bien que d'origine méditerranéenne, le châtaignier se développe mieux avec une humidité constante. "Une combinaison de sécheresse prolongée et d'une forte infestation de parasites peut entraîner une decline persistante", ajoute Müllerthaler.

Pas une plante indigène

Si une telle espèce étrangère devait disparaître, cela ne serait pas une grande perte pour nos écosystèmes indigènes. Ce n'est pas seulement dû à la mineuse de feuilles, mais la préférence pour les arbres indigènes est généralement plus bénéfique.

Les mineuses de feuilles de châtaignier (Cameraria ohridella) sont de petits papillons rayés de couleur orange-blanc. Elles pondent leurs œufs sur les surfaces supérieures des feuilles de châtaignier. Après environ trois semaines, de minuscules larves éclosent, se nourrissant de l'intérieur de la feuille pendant plusieurs semaines supplémentaires. Selon NABU, cela affaiblit les feuilles, entraînant une decline rapide.

Cela laisse les arbres incapables d'effectuer la photosynthèse, un processus essentiel de production d'énergie. Au fil du temps, cela affaiblit les arbres et les rend plus vulnérables aux autres facteurs de stress. En hiver tempéré, de nombreuses larves de mineuses de feuilles survivent.

Remède facile disponible

Un traitement facile pour les châtaigniers de votre jardin peut être réalisé avec une méthode simple : la collecte et l'élimination méticuleuses des feuilles. Cela élimine les larves cachées dans les feuilles, empêchant de nouveaux papillons de sortir.

Seuls les châtaigniers à fleurs blanches (Aesculus hippocastanum) sont menacés, tandis que leurs homologues à fleurs rouges (Aesculus carnea) sont immunisés.

Depuis le 17ème siècle, le châtaignier est un choix populaire pour les jardins et les parcs en Europe en raison de son feuillage et de ses fleurs spectaculaires, indique NABU. Cependant, depuis 1989, la mineuse de feuilles s'est répandue dans toute l'Europe, semblant provenir de ravins inaccessibles des Balkans.

Pour protéger les châtaigniers, il peut être bénéfique de promouvoir les espèces végétales indigènes et de leur fournir une humidité adéquate. La collecte et l'élimination régulières des feuilles tombées peuvent aider à contrôler la population de mineuses de feuilles de châtaignier, préservant ainsi la santé des arbres.

