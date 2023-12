C'était si sombre : La star du tennis Nick Kyrgios s'ouvre sur ses problèmes de santé mentale

L'énigmatique Australien, dont les emportements sur le court font souvent de lui une figure de division parmi les fans de tennis, a toujours été franc au sujet de sa relation compliquée avec le sport.

Kyrgios a admis qu'il "détestait" sa vie, mais il affirme que le blocage mondial en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus l'a aidé à commencer à surmonter certains de ces combats après avoir "échappé à tout contrôle".

"C'était très grave, au point de s'automutiler et ce n'est pas acceptable", a déclaré le jeune homme de 27 ans à Wide World of Sports. "Je pense que j'ai repoussé tous ceux qui se souciaient de moi, je ne communiquais pas, j'ai fermé la vraie vie et j'essayais de gérer et d'aborder mes problèmes de front.

"J'ai beaucoup abusé de l'alcool et des drogues, et tout est devenu incontrôlable. Aujourd'hui, je ne bois presque plus, je bois littéralement un verre de vin au dîner. C'est le genre de choses que j'ai dû nettoyer au départ, puis rétablir mes relations avec ma famille et adopter des habitudes plus saines, comme le régime alimentaire, le sommeil, l'entraînement, et c'est tout.

"Je pense que Covid m'a beaucoup aidé à cet égard.

Dans ses moments les plus sombres, Kyrgios dit avoir eu l'impression de "laisser tomber les gens tout le temps".

Il dit avoir cru parfois que les gens qu'il rencontrait "ne se souciaient pas de qui j'étais en tant qu'être humain, mais plutôt d'un joueur de tennis... le joueur de tennis fou".

Il ajoute : "Pour être honnête, je me sentais inutile, je ne me sentais pas à l'aise, j'ai détesté ma vie à un moment donné.

"Je me coupais, je brûlais, je faisais des conneries. C'était tellement sombre que j'aimais ça, je demandais aux gens de le faire et tout ça. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus étrange (et plus fort). Je suis encore un peu cuit".

Kyrgios se dit profondément affecté par les insultes qu'il a reçues sur les médias sociaux au fil des ans.

Le vainqueur du double masculin de l'Open d'Australie, né d'un père grec et d'une mère malaise, a révélé à plusieurs reprises qu'il devait souvent faire face à des insultes racistes sur les médias sociaux.

"J'y suis confronté en permanence", explique-t-il. "Les gens pensent que lever le doigt, insulter quelqu'un ou faire des commentaires racistes est acceptable à notre époque, et je ne pense pas que ce soit acceptable du tout. Il ne reste plus qu'à s'en servir comme motivation, mais c'est plus facile à dire qu'à faire.

"Les gens parlent de vous en mal et font de mauvaises choses. Ils n'ont rien à voir avec ce que vous réalisez. Il faut essayer de s'en débarrasser, de s'en servir comme d'une motivation et de s'accrocher aux personnes qui vous entourent et qui vous envoient de l'énergie positive en permanence.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com