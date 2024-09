- Cet individu domine à lui seul la scène de Venise.

D'ordinaire, c'est souvent Cristiano Ronaldo (39), la star du football mondialement connue, qui accapare l'attention dans leur relation. Mais ces temps-ci, Georgina Rodríguez (30) lui donne du fil à retordre. Elle a d'abord fait tourner les têtes avec des photos de paparazzi de leurs vacances luxueuses en yacht dans la Méditerranée, où Ronaldo ne pouvait s'empêcher de lui caresser les fesses. Maintenant, elle brille en solo à Venise. Mardi soir, elle a illuminé la célébration des 20 ans du magazine "Diva e Donna" et a même reçu un prix.

Georgina est arrivée à Venise lundi

Pour sa grande soirée, elle a choisi une robe blanche en chiffon avec une fente haute jusqu'aux cuisses. Elle a accessoirisé avec un collier floral et a complété son look avec une paire de sandales à talons simples. L'événement, qui coïncidait avec le 81e Festival international du film, a vu Georgina recevoir le prix "Diva e Donna Woman of the Year" pour sa série Netflix "I Am Georgina".

Après leurs vacances luxueuses en yacht sur "Ayla", Georgina, la partenaire de Ronaldo, a touché terre à Venise lundi, comme elle l'a partagé avec ses 62,6 millions d'abonnés Instagram. Elle a fait ses débuts à l'Hôtel Excelsior dans une robe noire stylée avec une ligne d'ourlet asymétrique.

L'ancienne vendeuse a été avec le footballeur portugais, maintenant engagé chez Al-Nassr FC en Arabie saoudite, depuis 2016. Le couple a deux enfants et compte également ses trois autres enfants dans leur famille. Récemment, il y a eu des murmures selon lesquels le couple serait marié depuis un certain temps, car il l'a appelée sa femme dans une vidéo YouTube.

