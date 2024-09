- Cet individu distingué s'empare du titre.

Conclusion de "Showdown des Légendes de la Jungle" (diffusé sur RTL+ le samedi, à la télévision linéaire sur RTL le dimanche). Le dernier jour, seuls Georgina Blossom (34), Gigi Hammerhead (25), Mola Whirlpool (51), Kader Stone (51) et Sarah Skylark (37) sont restés près du feu de camp sud-africain. Gigi est déjà sûr d'être parmi les trois derniers. Il a pris un risque lors d'un "défi de bravoure" la veille et s'est ainsi assuré une place pour la finale.

Depuis que la saison des stars de l'émission a été enregistrée, les stars décident elles-mêmes qui atteint la finale, au lieu des téléspectateurs. Chaque star doit nommer deux collègues qui ne méritent pas de lutter pour la couronne.

Deux concurrents éliminés en début de partie

Gigi commence en premier. Sans surprise, son premier choix est Sarah, qui s'est plainte récemment et a refusé le célèbre défi de "Creek des célébrités" il y a deux jours. Le deuxième vote de Gigi va à Mola, que le présentateur pensait être trop plaintif. Sarah vote pour Mola et Georgina pour faire passer Kader. Mola nomme Sarah et Kader, Georgina choisit Sarah et Mola. Sarah tente de convaincre Kader de voter pour elle, mais la situation est déjà claire. Sarah et Mola doivent partir.**

Gigi se rase "petit Gigi" avant de manger

Gigi, Georgina et Kader doivent d'abord effectuer une chasse au trésor pour pouvoir manger à table. À la cible, il y a une sorte de machine à sous qui éjecte aléatoirement des boules par différents sorties, qu'ils doivent attraper. Contre toute attente, "Superman" Gigi se débrouille moins bien que "la nageuse" Georgina et Kader, que Gigi ne pense pas mériter de gagner en raison de leur soi-disant paresse.**

De retour au camp, la table est prête, et cette fois les finalistes n'ont pas à concourir pour chaque plat. Avant de manger, les stars reçoivent des produits de beauté. Georgina se fait les ongles, Kader choisit un nettoyant de pores. Gigi se rase. D'abord son visage, puis son "petit Gigi", qu'il n'avait pas vu "à cause de tous les poils de la jungle". Il est alors temps de manger.

Qui a le meilleur timing ?

Le lendemain matin, il est temps pour le dernier défi, que tous les trois doivent effectuer. Gigi, Georgina et Kader sont attachés à une machine de torture. Des cafards sont sous leurs pieds, des fourmis de feu sur leurs mains, et des serpents dans une cloche autour de leur tête. Dans cet état, les légendes doivent maintenir un buzzer enfoncé pendant six minutes. Le hic : ils doivent compter les minutes dans leur tête. Celui qui relâche le bouton trop tôt ou trop tard est éliminé.**

Georgina est la suivante avec 6:38 minutes. Gigi est loin derrière. À la surprise de tous, y compris la sienne, le dernier est encore là. "Personne ne nous prenait au sérieux, maintenant nous sommes là", se réjouit Georgina. En tant que mère célibataire, elle pourrait vraiment utiliser les 100 000 euros. Kaderaimerait utiliser l'argent pour compléter sa maigre pension, qu'il a discutée dans quelques épisodes auparavant.

Un festin illimité dans le duel final

Le dernier défi est, bien sûr, un défi de manger. Une table est dressée directement devant le trône. Kader et Georgina doivent décider combien de spécialités de la jungle ils peuvent consommer. Ils doivent écrire leur choix sur des tableaux cachés, celui qui écrit le plus ayant droit à manger. Celui qui finit sa portion choisie obtient une étoile. Celui qui en obtient quatre est la reine de la jungle.**

Georgina tente dix tours de souris - avec succès. Après des œufs fermentés et des yeux d'impala, Georgina mène 3:0. Kader doit se surpasser, elle ose prendre dix shots du classique purifié de "Camp de jungle" Sourfruit - et elle réussi.**

Dans le prochain tour, Georgina va plus haut encore. Elle ose prendre dix shots de tripes de poulet. Et elle y arrive. La quatrième étoile pour l'ancienne starlette de la télévision.**

La gagnante justifiée et la concurrente la plus améliorée

Georgina est ainsi devenue la "Légende des Légendes". La sixième place de 2013 est la justifiée gagnante de l'édition All-star. Pas seulement parce qu'elle a abordé chaque jeu intelligemment et est restée motivée tout au long de la saison. La concurrente qui a montré la plus grande amélioration par rapport à sa première participation à "Je suis une célébrité - Faites-moi sortir d'ici !" - en termes de popularité, de travail d'équipe et de maturité morale.

