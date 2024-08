- Cet individu a fourni illégalement de la kétamine à Matthew Perry.

Un tribunal américain révoque le permis d'un médecin impliqué dans l'affaire de la mort de Matthew Perry

Le médecin, Mark Chavez, a admis sa participation à la mort de la star de "Friends" dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Vendredi, le tribunal a décidé de révoquer son permis d'exercer la médecine en raison de cette admission. Chavez, avec quatre autres défendeurs, est accusé d'avoir fourni illégalement du kétamine à Perry.

Chavez a plaidé coupable de conspiration pour distribuer du kétamine et a été libéré sous une caution de 50 000 $. Deux autres défendeurs, Salvador Plasencia et Jasveen Sangha, ont également accepté de plaider coupable, tout en niant d'autres chefs d'accusation dans d'autres affaires. Les procès de Plasencia et Sangha sont prévus pour octobre.

Le bureau du procureur des États-Unis accuse les cinq défendeurs d'avoir exploité les problèmes d'addiction de Perry pour leur propre gain. Selon le procureur des États-Unis Martin Estrada, l'enquête a mis en évidence un grand réseau secret responsable de l'approvisionnement en kétamine de Perry et d'autres personnes.

Décès de Perry dans un jacuzzi

Perry a été découvert mort dans un jacuzzi à sa résidence de Los Angeles en fin octobre 2021. Le rapport d'autopsie de décembre a révélé qu'il était décédé des "effets aigus de la kétamine". La kétamine, utilisée par les professionnels de la médecine comme anesthésique et pour traiter la dépression, est également couramment échangée sur le marché noir en raison de ses propriétés sédatives et hallucinogènes.

Bien que Perry ait pris de la kétamine sous surveillance médicale dans le cadre de sa thérapie contre la dépression, il n'y avait pas eu une telle surveillance dans les jours précédant son décès.

Au cours des années 1990, Perry est devenu célèbre pour son interprétation du sarcastique Chandler Bing dans la série télévisée mondialement acclamée "Friends". Dans son autobiographie de 2021, Perry a révélé ses combats de longue date contre la toxicomanie et l'alcoolisme, qui l'ont poussé à dépenser plus de 9 millions de dollars en 65 cures de désintoxication.

