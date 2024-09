Cet homme de 95 ans continue de causer des ennuis à Mickey Mouse

Magdalena Suarez Frimkess, une artiste en argile rebelle, affine son style unique depuis plus d'un demi-siècle. Originaire du Venezuela, cette artiste de 95 ans a orné des objets du quotidien de représentations humoristiques de personnages célèbres comme Mickey Mouse et Olive Oyl. En 2015, elle a mis en valeur son talent artistique en créant un service à thé complet mettant en scène le Diable de Tasmanie des Looney Tunes.

L'exposition "Magdalena Suarez Frimkess : Le plus grand mépris" marque sa première grande exposition solo. Vivant près de Venice Beach, Los Angeles, aux côtés de son mari américain, le potier Michael Frimkess, Suarez Frimkess a profondément influencé l'iconographie américaine. Sa obra va des personnages de dessins animés classiques comme Betty Boop et Bugs Bunny aux figures contemporaines comme Wonder Woman et Felix the Cat, ainsi qu'aux personnages de bande dessinée chiliennes comme Condorito.

Les vases de sa collection présentent des personnalités célèbres comme Miles Davis, Fidel Castro et Martin Luther King, plaçant Suarez Frimkess dans le créneau créatif entre Grayson Perry et Andy Warhol. Son travail présente parfois des compositions ludiques et nostalgiques, tandis que d'autres fois il révèle des connotations dérangeantes et légèrement sinistres. Son esthétique distinctive - un mélange d'humour et de sérieux - est précisément décrite par l'artiste elle-même comme "drôle mais sérieux".

La biographie de Suarez Frimkess laisse deviner la complexité cachée derrière ses pièces légères. Née en 1929 à Maturin, au Venezuela, dans une famille à faible revenu, elle a été envoyée dans un orphelinat catholique après la mort de sa mère de la tuberculose. Les sœurs ont reconnu son talent inné pour le dessin et lui ont fourni l'éducation artistique nécessaire.

Plus tard, elle s'est fait un nom en tant qu'étudiante prometteuse à l'École des arts plastiques de Caracas, sous la direction d'artistes influents comme Rafael Ramon Gonzalez. Après avoir déménagé à Santiago, au Chili, avec son amant marié, Suarez Frimkess a élevé ses enfants et construit une carrière dans l'enseignement de l'art.

Autour de l'âge de 30 ans, elle a commencé à expérimenter des sculptures remplies de plâtre à l'intérieur de collants, ce qui a suscité la controverse et la censure du personnel catholique. En 1963, Suarez Frimkess a rencontré Michael Frimkess, un potier américain, lors d'une résidence de fellowship au Clay Art Center de Port Chester, New York. Leur amour partagé pour l'argile a abouti à une union et à une collaboration créative ultérieure.

Ses pièces de bande dessinée sont apparues dans les années 1970, montrant sa capacité à apporter de l'humour aux objets du quotidien. "Je n'ai pas d'agenda ; je prends les choses au jour le jour", explique-t-elle, comparant son processus artistique à celui de manger.

Suarez Frimkess est connue pour son mépris des normes et conventions artistiques, rejetant la roue et manifestant peu d'intérêt pour les émaux. Son travail a une qualité maison, inachevée. Le service à thé mettant en scène le Diable de Tasmanie des Looney Tunes est l'un des nombreux exemples de créations irrevérencieuses qui ont connu un succès retentissant dans l'exposition.

Le musée d'art du comté de Los Angeles (LACMA) rend hommage à Suarez Frimkess avec cette rétrospective, mettant en valeur des œuvres avec des toucans, des grenouilles, des cafards et d'autres jeux de mots visuels délicieux. Des éléments autobiographiques de son enfance, ainsi que des commentaires satiriques sur les attentes de la société, sont entrelacés tout au long de l'exposition.

La collaboration de Frimkess avec son mari, Michael, combine son style de poterie classique amélioré avec son style décoratif ludique. Cette combinaison de styles opposés met en valeur l'impact de leur partenariat sur l'art contemporain, tout en rendant hommage à leur mariage de 50 ans et à la fusion de ses deux identités nationales - une ancienne et traditionnelle du Venezuela, et une moderne et dynamique de la Californie du Sud.

En ses propres mots, Suarez Frimkess voit son studio comme un sanctuaire "où je peux mal me comporter". Ce mépris de la conformité, l'humour et la voix distincte ont ouvert la voie à sa carrière extraordinaire, faisant d'elle une artiste inégalée dans son domaine. "Magdalena Suarez Frimkess : Le Fin du Mépris" est à voir au LACMA jusqu'en janvier 2025.

