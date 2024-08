- Cet automne, l'Allemagne subit des conditions météorologiques extrêmes, notamment des inondations et des ouragans.

La température de l'air de la Terre a constamment battu des records ces dernières années en raison du changement climatique d'origine humaine. Cependant, le réchauffement des mers a progressé à un rythme plus lent jusqu'à l'année dernière. En 2023, de nombreux instituts du monde entier ont rapporté des températures records sans précédent, notamment dans l'Atlantique nord.

Les mers jouent un rôle crucial dans le développement de la météo car elles servent de vastes unités de stockage d'énergie. Par rapport à l'air, l'eau a une capacité thermique beaucoup plus grande, nécessitant quatre fois plus d'énergie pour se réchauffer d'un degré, ce qui peut ensuite être libéré quatre fois plus fort.

Il a fallu plusieurs années de crise climatique croissante pour chauffer les mers à ce point. Les records de chaleur marine actuels n'auraient pas été possibles sans la chaleur de l'année dernière. De plus, l'eau de surface chaude est mélangée de plus en plus profondément, augmentant le réservoir d'énergie.

Augmentation du danger d'ouragans en Europe en raison des mers plus chaudes

Lorsque cette énergie est libérée brutalement, elle représente un risque important. C'est particulièrement vrai lorsque des masses d'air froid se déplacent vers le sud à l'automne et rencontrent la mer, qui est encore en moyenne environ 24°C (moyenne de 1982 à 2011). En octobre, elle est d'environ 22°C. Au fil des ans, le contraste entre ces températures a augmenté : environ 26°C en septembre et près de 25°C en octobre. Ces contrastes croissants peuvent déclencher des événements météorologiques sévères.

La mer chauffe l'atmosphère par en dessous et favorise l'évaporation, ce qui entraîne une augmentation de l'humidité. En conséquence, les couches atmosphériques supérieures restent froides, provoquant une dynamique intense en raison de la présence d'air plus chaud et plus humide. Ce soulèvement entraîne des orages massifs, riches en eau, avec de fortes précipitations, vents forts et occasionally des tornades. Si le jet stream est éloigné de la Méditerranée, ces orages peuvent se transformer en systèmes de basses pressions, qui peuvent se développer en tempêtes intenses, appelées Medicanes, similaires aux ouragans.

Ces développements étaient évidents l'année dernière, lorsqu'une violente tempête dans l'ouest de la Méditerranée a tenu les pays côtiers en haleine. La Médicane Daniel a battu des records avec plus de 1000 litres de pluie en peu de temps en Grèce et a entraîné des inondations mortelles. Peu après, la même tempête a provoqué une catastrophe historique des inondations en Libye.

Situation critique avec des prévisions de modèles incertaines

L'Allemagne a récemment battu un record pour les douze mois les plus humides d'affilée en raison des mers plus chaudes. L'humidité de la Méditerranée augmente également le risque de fortes précipitations en Allemagne. En même temps, l'Atlantique trop chaud joue un rôle important dans notre temps venteux. Les niveaux d'eau élevés persistants pendant l'hiver dernier dans de vastes parties du nord de l'Allemagne ont été causés par une combinaison d'air de l'Atlantique plus humide et de schémas météorologiques bloqués.

Le moment et l'emplacement exacts des conditions météorologiques extrêmes sont encore incertains. Cependant, le risque augmente tout au long du mois de septembre et atteint son apogée d'octobre à novembre. Les modèles à long terme expérimentaux fournissent une estimation approximative pour cette année. Le NOAA américain montre de l'air plus frais du nord-ouest vers le sud-ouest de l'Europe en moyenne mensuelle, entraînant des périodes plus humides dans la Méditerranée, mais affectant également l'Allemagne. Le modèle EFFIS européen montre des tendances similaires dans ses derniers calculs.

Cette situation pourrait être dangereuse pour l'Allemagne. Les systèmes de basses pressions, appelés Vb-lows, recueillent de l'humidité dans la Méditerranée et se déplacent vers l'Autriche et la Hongrie, se dirigeant vers la République tchèque et la Pologne. Cela entraîne des précipitations extrêmes dans les Alpes et les régions centrales de l'Est, à la fois là-bas et ici. Des exemples de tels événements comprennent les inondations du siècle sur l'Elbe et l'Oder en 2002 et les inondations du millénaire sur le Danube en 2013.

Menace d'ouragans et d'inondations en Allemagne

En regardant plus loin en automne, les modèles à long terme suggèrent une stabilisation en Méditerranée. Cependant, il devrait être très agité et pluvieux en Europe centrale et du Nord en raison de l'air très humide de l'Atlantique. Il n'est pas surprenant que l'hiver prochain en Allemagne se déroule de manière similaire à celui de l'année dernière. En même temps, des systèmes de tempêtes violentes sont possibles. C'est également le cas pour l'Atlantique et les mers du Nord et Baltique : plus il y a d'énergie dans le système, plus les tempêtes sont fortes.

Ce que cela signifie, nous l'avons vu l'année dernière sur la mer Baltique. Une dépression a soudainement intensifié si fortement sur l'eau chaude qu'elle a provoqué des marées de tempête records avec des dommages importants dans certaines parties du Schleswig-Holstein. Une tempête après l'autre a soufflé des îles britanniques à la Scandinavie. Le pic a été les tempêtes "Dagmar" et "Ingunn", qui ont causé des dommages inhabituellement lourds avec des vents records de plus de 200 kilomètres par heure même en Norvège. Si les calculs des modèles à long terme sont corrects, des événements similaires sont à prévoir cet hiver.

Ces simples calculs physiques ont été effectués par des scientifiques pendant plusieurs décennies. Ils ont averti des développements maintenant devenus réalité mesurable. Si le changement climatique d'origine humaine se poursuit, les impacts seront beaucoup plus graves. De nombreux processus énergétiques ne sont pas linéaires mais exponentiels et ont des points de bascule. Si nous n'adaptons pas suffisamment rapidement au changement climatique et à ses conséquences, les tempêtes à venir frapperont de plein fouet et deviendront de nouvelles catastrophes plus importantes.

Cet article a été publié pour la première fois sur ntv.de.

