Cet adolescent est parti à vélo de l'Alaska à l'Argentine

Cycliste expérimenté, Garner, qui est originaire de Long Beach, en Californie, avait déjà pédalé de Los Angeles à San Francisco, et s'est rendu compte qu'il pourrait traverser le continent à vélo sans trop de difficultés s'il le souhaitait.

Après avoir lu un livre de l'aventurier Jedidiah Jenkins, qui avait pédalé de l'Oregon à l'Argentine, Garner a décidé qu'il irait à vélo de Prudhoe Bay, en Alaska, le point le plus septentrional des États-Unis accessible par la route, à Ushuaia, en Argentine, le point le plus méridional de l'Amérique du Sud.

Alors que nombre de ses camarades de classe se préparaient à entrer à l'université, Garner a commencé à se préparer à l'aventure de sa vie.

Une aventure épique

"J'ai passé tout le mois qui a suivi l'obtention de mon diplôme à me procurer l'équipement nécessaire, puis je suis parti", raconte Garner à CNN Travel. "Cela s'est fait très rapidement. Ce n'était pas très bien planifié au départ".

Garner avait 17 ans lorsqu'il est parti sur un VTT KHS Zaca avec seulement une tente, un sac de couchage, environ une journée de nourriture et d'eau, quelques batteries portables, une trousse médicale et des pièces de rechange pour son vélo.

Le 1er août 2021, il a entamé son voyage sur la route panaméricaine, un réseau de routes traversant les Amériques.

L'adolescent, qui avait déjà accumulé un grand nombre d'adeptes grâce à sa série de vidéos TikTok après son voyage à San Francisco, a décidé de documenter son périple, qui l'a amené à traverser 14 pays, dont le Mexique, le Guatemala, le Nicaragua, la Colombie, le Pérou, le Chili et l'Argentine.

"Il y a un itinéraire officiel et des itinéraires non officiels", explique-t-il. "J'ai créé mon propre itinéraire au fur et à mesure que j'avançais. Tant que j'allais vers le sud tous les jours, je savais que j'allais dans la bonne direction.

Garner admet que ses parents, qui sont séparés, n'étaient pas particulièrement enthousiastes à l'idée de voir leur fils adolescent parcourir tout le chemin vers l'Amérique du Sud en solitaire.

Il raconte que sa mère a d'abord refusé de le croire et qu'elle a vécu "probablement huit mois de terreur", tandis qu'il n'a prévenu son père qu'après son départ, tant il était sûr qu'il s'y opposerait.

"Il m'a appelé alors que j'étais en Alaska et je lui ai dit où j'étais", explique Garner, avant d'ajouter que tous deux sont aujourd'hui ses plus grands supporters et suivent avidement ses progrès.

Les avantages du vélo

Bien que Garner ait commencé à faire du vélo parce qu'il n'avait pas de voiture, il considère aujourd'hui que c'est le meilleur moyen de voyager, et il n'aurait pas voulu faire ce voyage d'une autre manière.

"C'est la façon la plus intime de voyager", dit-il. "Vous allez si lentement et vous devez travailler physiquement pour vous rendre à certains endroits. On s'attache donc vraiment aux petites villes et aux virages les plus aléatoires de la route.

"Il y a quelque chose dans le fait d'être autosuffisant et de savoir que l'on est arrivé quelque part par ses propres moyens. J'ai l'impression que parfois, lorsque vous conduisez ou prenez l'avion, c'est comme si vous vous téléportiez à un endroit. Vous n'étiez pas à l'extérieur. Vous ne sentiez pas les choses. Vous ne touchiez pas les choses".

L'adolescent a passé environ quatre mois et demi à traverser le Mexique à vélo et décrit cette expérience comme l'une des plus marquantes de sa vie.

"Toute ma famille est originaire du Mexique", explique-t-il. "J'ai grandi en allant [au Mexique], mais je n'ai jamais appris la langue. C'est donc une chose de s'y rendre chaque année, et c'en est une autre d'y vivre.

"Traverser tout le pays à vélo, renouer avec ma culture, rester avec ma famille et apprendre la langue dans le pays d'origine de ma famille était très important pour moi.

Des revers malheureux

Garner a quitté la Californie avec très peu d'argent et dit avoir survécu avec un budget d'environ 430 dollars par mois.

Il note qu'il a entendu des gens dire qu'il ne pouvait faire ce qu'il faisait que "parce qu'il était un homme blanc, riche et hétérosexuel", et tient à souligner que ce n'est tout simplement pas le cas.

"Je suis un immigrant mexicain de première génération. Et je ne suis pas riche", déclare-t-il. "Tout s'est fait tout seul. Et il ne faut pas beaucoup d'argent pour faire cela.

"Je ne veux pas que les gens pensent qu'il faut être riche pour faire du cyclotourisme. J'ai rencontré des gens de toutes conditions économiques.

"Les gens peuvent le faire en restant à l'hôtel tous les soirs, et j'ai vu des gens qui n'avaient littéralement que des sacs poubelles à l'arrière de leur vélo.

"J'ai vu des gens de toutes les ethnies, en solo ou avec des partenaires, dans tous les pays que j'ai visités. Et j'ai rencontré tant de femmes incroyables et inspirantes. C'est vraiment accessible à tout le monde.

Garner a eu un compagnon de route nommé Logan pendant environ huit mois du voyage. Cependant, il est parti lorsqu'ils ont atteint la Colombie, et Garner a voyagé en solo pendant le reste du voyage.

Parmi les nombreux pays qu'il a traversés à vélo, il a été particulièrement surpris par le Salvador, qu'il décrit comme "l'un des pays les plus paisibles, les plus agréables et les plus calmes".

Si le voyage a été riche en émotions fortes, M. Garner a également connu des moments difficiles tout au long de son périple.

Il raconte qu'il a été volé au moins cinq fois et qu'il a dû passer un mois à l'hôpital après être tombé de son vélo en Colombie et avoir atterri sur la tête.

"L'idée que vous pourriez être blessé et que quelque chose de vraiment horrible pourrait se produire est tellement présente dans votre esprit lorsque vous voyagez", dit-il, avant d'expliquer qu'il a reçu une quarantaine de points de suture et qu'il a dû subir une opération de chirurgie plastique pour réparer son oreille et la recoudre.

"Mais ce n'était pas vraiment une réalité jusqu'à ce que je me blesse en Colombie. J'ai perdu connaissance pendant environ 15 minutes et il m'a fallu quelques heures pour pouvoir à nouveau parler.

Garner a décidé de rédiger un testament après l'incident et affirme que le fait de devoir rester immobile pendant des semaines l'a beaucoup affecté.

Il admet qu'il a brièvement envisagé d'abandonner pendant une période particulièrement difficile, après avoir été cambriolé dans le sud du Mexique et avoir dû faire face à une chaleur extrême.

"Pendant environ deux semaines et demie, mon partenaire Logan et moi n'avons eu aucun contact avec le monde extérieur", explique-t-il.

"Nous n'avions pas de téléphone portable. Le climat était difficile. Il faisait plus de 40 degrés Celsius (104 F) chaque jour. Je suis tombé malade pendant cette période.

Selon M. Garner, le couple n'a pu faire du vélo que pendant quelques minutes avant de devoir s'arrêter à cause de la chaleur et a discuté de la possibilité de prendre le bus pour rentrer chez eux une fois qu'ils ont atteint l'Amérique centrale.

"Il n'y a aucune raison de se torturer", se souvient-il avoir dit à l'époque. "Ce n'est pas amusant.

Heureusement, le temps était beaucoup plus frais lorsqu'ils ont atteint le Guatemala environ une semaine plus tard, et ils ont décidé de persévérer.

Dernière ligne droite

Pendant le dernier mois de son voyage, Garner ne pensait qu'à sa "roue franchissant le dernier centimètre de chaussée" et était parfois tellement ému qu'il se mettait "à pleurer sur le vélo sans raison, même si cela ne s'était pas encore produit".

Il est finalement arrivé à Ushuaia le 10 janvier, après avoir parcouru 32 000 kilomètres (près de 20 000 miles) en 527 jours.

Cependant, Garner, aujourd'hui âgé de 19 ans, affirme que le moment qu'il a passé tant de temps à imaginer lui a semblé quelque peu anti-climatique.

"Ushuaia était une ville très touristique et il y avait tellement de monde", explique-t-il. "Je n'ai pas pu m'isoler. J'étais un peu déçu.

Un peu dépité, il a décidé de se rendre dans un parc national pour quelques jours et de réfléchir à son voyage.

"Je me suis rendu compte que je me moquais de savoir quelle était la dernière ville", explique-t-il. "Ce qui comptait, c'était d'arriver à destination. Je sais que c'est très cliché, mais c'est vraiment la conclusion à laquelle je suis arrivé".

Garner a rapidement été rejoint par sa compagne Chloé, qu'il a rencontrée pour la première fois lors de son voyage à San Francisco et avec laquelle il est resté en contact.

Il raconte qu'au début, ils n'étaient que de simples amis, mais que leur amitié s'est transformée en quelque chose de plus pendant que Garner était sur la route.

"Pendant environ un an, au cours de mon voyage, nous avons fait de la longue distance", explique-t-il.

Le couple rentre aujourd'hui en Californie, en empruntant à peu près le même itinéraire que Garner - il a envoyé son vélo à un ami au Chili, qui l'enverra à Long Beach pour lui.

"Nous espérions rentrer en juillet pour l'été", ajoute-t-il. "Mais ce n'est pas fini. Nous avons encore quatre ou cinq mois devant nous, et c'est amplement suffisant pour rentrer à la maison avec notre sac à dos.

"C'est vraiment bien pour moi de voir ces endroits une dernière fois avant de revenir à la vie normale.

Inspirer les autres

Une fois rentré chez lui, Garner prévoit d'écrire un livre sur son voyage dans l'espoir d'inspirer d'autres jeunes à entreprendre un tel périple.

Il dit recevoir régulièrement des messages de personnes qui ont vu son histoire sur Instagram ou TikTok et se sont senties poussées à faire quelque chose de similaire.

"J'ai en fait reçu beaucoup plus de messages que je ne l'aurais jamais cru", dit-il. "Et les gens le font vraiment.

"Je suis certaines des personnes qui m'ont envoyé des messages, et elles sont en train de faire du vélo de l'Alaska à l'Argentine.

"C'est un sentiment extraordinaire de savoir que j'incite d'autres personnes à s'y mettre, parce qu'il y a des gens qui m'ont incité à le faire. Et cela me fait du bien de faire de même".

S'il est impatient de retrouver sa famille et ses amis, dont certains ont été occupés à étudier pendant son absence, Garner ne regrette absolument pas d'avoir choisi une autre voie.

"Si j'étais resté à la maison et que j'avais fréquenté un collège communautaire, ou quelque chose de ce genre, aurais-je vraiment été une meilleure personne que je ne le suis aujourd'hui ?

"Serais-je vraiment aussi ouvert d'esprit que je le suis aujourd'hui ? Je suis persuadé que non. C'est pourquoi je pense que c'est la décision la plus compétente que j'aie jamais prise dans ma vie. Je n'ai jamais été aussi sûr d'une chose que j'ai faite".

