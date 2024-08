- C'est vraiment Adele?

Au cours du dernier week-end, les gens au cœur de Munich ont été laissés sans voix lorsqu'il semblait qu'Adele, accompagnée de ses gardes du corps, les avait croisés.

Des vidéos TikTok portant des noms tels que "J'ai croisé Adele à Munich" ou "Adele repérée à Munich" ont fleuri, montrant une femme en robe de soirée noire, marchant en talons, son visage masqué par un chapeau extravagant et surdimensionné. La ressemblance avec Adele est frappante.

Les fans passionnés d'Adele ont rapidement passé en mode recherche à la suite de l'apparition de ces vidéos et ont conclu que la femme se faisant passer pour la chanteuse à Munich sur les trottoirs bondés ne pouvait pas être la véritable Adele. Ils ont souligné que l'artiste ne se montrerait jamais aussi "glamour", et qu'elle est généralement vue habillée de manière décontractée avec des baskets, un survêtement et une casquette.

Les admirateurs d'Adele avaient une théorie

De plus, la chronologie des promenades en ville d'Adele semblait étrange aux enquêteurs des réseaux sociaux. La chanteuse de 36 ans avait annoncé lors de sa dernière représentation sur scène qu'elle rentrerait chez elle pour quelques jours. Du 2 au 31 août, elle donnera dix concerts à Munich dans une arène spécialement construite pour elle, pouvant accueillir environ 75 000 personnes. Son dernier concert a eu lieu vendredi dernier, et le prochain est prévu pour le 23 août, lui laissant une semaine de congé pour passer du temps avec ses proches.

Les rumeurs ont circulé selon lesquelles la fausse Adele serait en réalité la présentatrice allemande Barbara Schöneberger, selon les fans dévoués d'Adele. Le journal "tz" a rapporté que l'animatrice était bel et bien cachée sous le large bord, potentiellement en train de filmer un nouveau épisode pour l'émission ARD "Verstehen Sie Spaß?"

