- "C'est une rupture douloureuse"

Il y a plus de 13 ans, Maria Höfl-Riesch (39 ans) et Marcus Höfl (50 ans) ont échangé leurs vœux, mais il y a seulement quelques jours, les anciens skieurs et leur manager ont annoncé qu'ils allaient se séparer dans leur vie privée. Höfl-Riesch a parlé avec le magazine "Gala" une semaine après l'annonce de la fin de leur mariage.

Maria Höfl-Riesch se souvient d'un "temps si merveilleux ensemble"

La sportive semble tenir le coup aussi bien que possible. "C'est difficile, mais bien sûr je suis très triste. Une séparation est toujours douloureuse, mais ces choses arrivent", déclare Höfl-Riesch. La trentenaire a souligné qu'une séparation aimante et respectueuse était importante pour elle : "Nous avons connu un temps si merveilleux ensemble, alors nous nous séparons en amis. Nous ne serons plus un couple marié, mais nous resterons amis pour toujours." De plus, Höfl continuera à la gérer.

Le couple avait progressivement commencé à se séparer, sans cause spécifique pour la séparation, selon la triple championne olympique. Elle prévoit maintenant de prendre du temps pour elle-même, "se ressourcer et se concentrer sur elle-même pendant un moment".

Les commentaires de Höfl-Riesch font écho aux points de leur déclaration officielle de séparation. "Après mûre réflexion et avec un cœur lourd, nous avons décidé de suivre nos propres chemins à l'avenir", ont-ils annoncé sur Instagram le 6 août. "Malheureusement, nos vies ont pris des directions différentes, mais nous resterons connectés à la fois professionnellement et amicalement." Le couple avait connu "des temps merveilleux ensemble" et voulait "toujours les garder en mémoire".

