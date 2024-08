- "C'est une question qui vous fait réfléchir et vous fait peur" - Un politicien reçoit des appels menaçants

Le député adjoint de la section d'État du parti de gauche, Daniel Starost, a déposé une plainte après avoir été menacé au téléphone par les mots "Aujourd'hui, vous êtes encore en train de coller des affiches, demain, vous êtes pendu". La police de Saalfeld a confirmé mardi qu'une plainte avait été déposée dans ce contexte contre une personne inconnue pour des menaces.

Possibilité de lien avec l'action de collage d'affiches

Starost a déclaré à l'agence de presse dpa qu'il avait reçu deux appels avec le contenu mentionné sur son téléphone professionnel vendredi et samedi. Le numéro était public, et une voix de femme était audible. Avant cela, jeudi, il avait collé des affiches électorales et publié une vidéo sur la plateforme TikTok. Starost se présente aux élections pour le parlement d'État dans la circonscription de Saalfeld-Rudolstadt. Il a également reçu un e-mail avec une capture d'écran de la vidéo, dans laquelle il était insulté, entre autres. Le politique voit un lien entre les appels. Il a ensuite déposé plainte lundi.

Starost : une nouvelle forme odieuse de menace

Bien qu'il soit habitué aux insultes et aux commentaires haineux lorsqu'il colle des affiches, les appels représentent pour lui une nouvelle forme odieuse de menace dans la campagne électorale. "C'est très troublant et aussi effrayant."

Au cours des derniers mois, il y a eu plusieurs attaques contre les bureaux de parti et même contre des politiques eux-mêmes. À Dresde, le candidat SPD Matthias Ecke a été battu si gravement qu'il a dû être hospitalisé. En Thuringe, une croix en bois a été placée devant le bureau du président du parlement d'État Birgit Pommer (gauche) à Bleicherode en juillet. L'inscription "Victimes allemandes, auteurs étrangers" et un couteau peint d'où semble couler du sang étaient visibles. En juillet également, des personnes inconnues ont attaqué le bureau de circonscription du ministre-président Bodo Ramelow et des parlementaires d'État Karola Stange et André Blechschmidt à Erfurt et ont endommagé une fenêtre.

