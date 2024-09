C'est une pizza de première qualité avec du salami.

Pizza surgelée est largement appréciée, que ce soit pour un repas rapide, une collation savoureuse ou une source de nourriture d'urgence. Les pizzas garnies de salami sont un favori depuis de nombreuses années. Une pizza surgelée typique est composée de farine de blé, d'huile, de sel, de sucre, de levure, de pâte fermentée, de salami, de fromage, de tomates et d'une pointe d'épice.

La Stiftung Warentest a effectué un test sur 21 pizzas, allant de 3,80 à 16,40 euros par kilogramme, y compris trois pizzas veganes au salami. Le test a révélé que six pizzas ont obtenu la note "excellent" en matière de goût, avec une croûte croustillante, un salami savoureux ou une sauce tomate sucrée. Cependant, de nombreuses pizzas ne conviennent pas à une consommation quotidienne en raison de leur teneur élevée en sel, en graisses ou en calories.

Le Dr. Jochen Wettach, responsable du test, a déclaré que "certaines pizzas du test dépassent déjà la consommation quotidienne recommandée de sel seules". La meilleure pizza du test contient 1079 kilocalories par pizza. Cela signifie qu'une femme modérément active consommerait plus de la moitié de son apport calorique journalier avec une seule pizza.

Malheureusement, le Nutri-Score ne fournit pas le meilleur guidage pour les consommateurs, selon le test. De nombreuses personnes croient à tort qu'une note Nutri-Score B ou C indique un bon à moyen profil nutritionnel. La note ne montre que comment 100 grammes de pizza se comparent en valeur nutritionnelle à d'autres pizzas.

Aucune pizza n'a reçu une note meilleure que "bon", mais aucune n'a été classée comme "insatisfaisante". Les meilleures pizzas au salami, selon l'étude, sont la "Salami Sensation" de Freda (16,40 euros par kilogramme plus frais de livraison) et "Die Backfrische Salami" d'Original Wagner (10,90 euros). Parmi les options veganes, la meilleure est la marque Kaufland "Take It Veggie Vegane Steinofenpizza mit herzhaftem Aufschnitt" (3,40 euros, note 2,4).

L'option abordable pour les "bonnes" pizzas au salami est Aldi ("Pizz'ah Steinofenpizza Salami"), Kaufland ("K-Classic Pizza aus dem Steinofen Edel-Salami") et Rewe "Ja Salami Steinofen Pizza" à 3,80 euros par kilogramme.

Les consommateurs doivent faire preuve de prudence quant à la teneur élevée en sel, en graisses et en calories de nombreuses pizzas surgelées, certaines dépassant la consommation quotidienne recommandée en une seule portion. Bien que le Nutri-Score ne fournisse pas le meilleur guidage, comprendre comment 100 grammes d'une pizza se comparent aux autres peut toujours aider les consommateurs informés à faire des choix plus conscients sur le plan de la santé.

