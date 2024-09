Les positions de Game of Thrones ont évolué dans les classements. - C'est une mauvaise conclusion pour une série télévisée.

Selon un rapport récent du "Daily Mail", une nouvelle analyse a identifié les pires fins de séries télévisées de tous les temps. La fin de "House of Cards" se place en tête de liste, avec une note de seulement 2,6 sur 10 sur IMDb, une chute significative par rapport à la note moyenne de chaque épisode de 8,1. La fin a été diffusée en 2018 et mettait en scène une confrontation entre Doug Stamper et le président américain Claire Underwood à la Maison-Blanche. Cette fin décevante a également été en tête des analyses précédentes.

La fin de "Game of Thrones" a réussi à se classer dans le top 10 des pires fins de séries, mais c'est la fin de "House of Cards" qui a pris la première place. Le dernier épisode de la saga fantastique a reçu une note de 6 sur 10 sur IMDb, mais cela constituait une baisse significative par rapport à la note moyenne de chaque épisode de 8,9.

Le dernier épisode de la série de mangas "The Promised Neverland" a également semblé décevoir les fans, se classant deuxième dans cette nouvelle étude. Cela a suscité beaucoup de remous et de critiques en 2019, les fans allant même jusqu'à demander une nouvelle saison finale via une pétition en ligne. Cependant, ces demandes n'ont pas été entendues.

La série "Killing Eve" s'est classée à la quatrième place dans l'analyse des fins de séries les plus décevantes. Les séries "Dexter", "Two and a Half Men", "Ragnarok" et "Power" suivaient de près, et "Bloodline" et "MythBusters" ont complété le top 10, leurs derniers épisodes n'ayant pas non plus été bien accueillis par le public.

Malgré sa popularité, la dernière saison de "Game of Thrones" n'a pas été épargnée par les critiques. Elle a obtenu une place dans le top 10 des pires fins de séries, avec une note de 6 sur 10 sur IMDb, une baisse notable par rapport à la note moyenne de chaque épisode de la série de 8,3.

Même avec les taux de notation élevés tout au long de sa diffusion, la fin controversée de "Game of Thrones" a suscité la controverse, contribuant ainsi à sa place parmi les fins de séries les plus décevantes.

