C'est une décision pour Erling", déclare le PDG du Borussia Dortmund à propos du transfert imminent de Haaland.

Selon plusieurs médias britanniques, Manchester City devrait annoncer dans la semaine à venir qu'il a conclu un accord avec le Borussia Dortmund pour les services de l'attaquant.

La force brute deHaaland, sa vitesse fulgurante et sa capacité de finition dévastatrice ont fait de lui l'un des joueurs les plus recherchés au monde, ce qui signifie que Dortmund s'est résigné à perdre son joueur vedette depuis qu'il l'a recruté en 2020.

Alors que de nombreux clubs seraient à juste titre frustrés de perdre constamment au profit de joueurs plus haut placés dans la hiérarchie, le caractère inévitable des transferts les rend beaucoup plus faciles à gérer, selon Hans-Joachim Watzke, directeur général de Dortmund.

"C'est la seule solution pour nous, car lorsqu'un joueur est très performant, nous devons nous battre contre les grands, grands, grands clubs avec les oligarques et les États arabes dans leur dos", explique M. Watzke à Darren Lewis, analyste principal des sports sur CNN.

"Et ce combat, nous ne pouvons pas le gagner, mais nous pouvons gagner un combat pour un joueur de 18 ans, comme Jude Bellingham, parce que ce joueur aime jouer au Borussia Dortmund, parce que nous avons toujours 80 000 spectateurs, qu'il y a une très bonne ambiance et que le club sait comment gérer les jeunes joueurs.

"C'est notre façon de faire et, d'accord, nous avons un bon département qui scrute les jeunes joueurs tous les jours, mais c'est aussi très important si vous avez le joueur ici, vous devez le développer et je pense que cela fonctionne... la plupart du temps, cela fonctionne."

Watzke ne se fait pas d'illusions sur la place de Dortmund dans la hiérarchie du football moderne.

Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Jadon Sancho, Mario Götze, Mats Hummels, Ousmane Dembélé et Christian Pulisic figurent parmi les joueurs qui ont porté le célèbre maillot jaune et noir.

LIRE : Otto Addo, l'entraîneur qui a guidé certains des jeunes footballeurs les plus brillants d'Europe

Si Watzke comprend qu'un taux de rotation élevé des joueurs fait partie du métier, il y a toujours un être humain derrière une indemnité de transfert et, à certaines occasions, il est plus difficile de dire au revoir qu'à d'autres.

"Parfois, c'est un peu plus émotionnel", admet Watzke. "C'était très émouvant pour moi quand Mats Hummels m'a dit en 2016 qu'il quitterait le club après sept ou huit ans, je crois, parce que c'était une longue période et que nous avions une relation très spéciale.

"Mais parfois, les joueurs restent au Borussia Dortmund pendant un, deux ou trois ans, et pendant cette période, les émotions ne sont pas si profondes et c'est normal dans le football que les joueurs viennent, les joueurs partent et s'ils veulent partir, d'accord.

"Parfois, c'est une bonne affaire, parfois, ce n'est pas très bon. Lorsque nous avons vendu Ousmane Dembélé à Barcelone après une courte période, c'était une très bonne affaire. Lorsque Robert Lewandowski nous a quittés sans indemnité de transfert, ce n'était pas une bonne affaire, mais c'est le football".

Il semblerait que Haaland soit le prochain à quitter le club.

Le joueur de 21 ans a inscrit 85 buts en 88 matches depuis son arrivée au RB Salzbourg en 2020, battant au passage de nombreux records en Bundesliga et en Ligue des champions.

Manchester City semble prêt à satisfaire la clause libératoire de Haaland, qui s'élèverait à 75 millions d'euros (79 millions de dollars) - une véritable aubaine compte tenu de ses talents et du climat actuel des transferts - et à devancer un certain nombre de grands clubs européens pour obtenir sa signature, notamment le Real Madrid, Manchester United et le Paris Saint-Germain.

Le jour de l'entretien de CNN avec M. Watzke (26 avril), le directeur général de Dortmund a admis qu'il ne savait pas si Haaland partirait pendant la période de transfert estivale en Europe. Ce qu'il sait en revanche, c'est que si Haaland s'en va, Dortmund continuera à participer à la compétition comme il l'a toujours fait.

"C'est une décision qui appartient à Erling", a déclaré Watzke. "Erling, vous savez, a une clause de sortie et il doit décider si nous voulons prendre cette clause de sortie ou non et il a le temps de nous donner sa décision. Il a le temps de nous donner sa décision. Quand le moment sera venu, il le fera.

"Mais nous [Dortmund] jouons au football depuis 113 ans, et pendant 111 ans, nous avons joué sans Erling Haaland. Nous avons eu Robert Lewandowski, puis il nous a quittés en 2014, mais nous avons joué au football en 15, 16, 17 jusqu'à maintenant.

"Ensuite, il y a eu Pierre-Emerick Aubameyang, puis Erling Haaland et vous pouvez être sûrs que si Erling prend la décision de nous quitter, nous trouverons le prochain [joueur] à 100 %."

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com