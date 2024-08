- C'est un sacré entraînement pour "Deadpool et Wolverine".

Jennifer Garner (52 ans) a livré une performance à la fois impressionnante en tant qu'actrice et en termes de condition physique pour son rôle dans le blockbuster actuel "Deadpool & Wolverine" (2024). Pour se préparer à son rôle d'antihéroïne Elektra, la mère de trois enfants a suivi des entraînements intensifs. La vidéo Instagram de ses séances de fitness a déjà recueilli un million de likes. "J'étais en forme, mais pas assez pour Marvel", a-t-elle révélé au sujet de l'entraînement.

"L'été des super-héros"

Le montage montre qu'elle court, nage et boxe. Elle s'est poussée à boxer trois fois par semaine pendant son "été des super-héros". Garner a même échangé ses haltères contre des citrouilles pendant ses entraînements. Elle a également pratiqué le maniement des sais, les armes de son personnage de film. Elle et ses entraîneurs ont "faisait tournoyer des sais dans le jardin" et ont ri de leurs "corps endoloris".

"À part essayer de convaincre les amis de la maternelle de mes enfants que je suis secrètement une ninja, je n'avais pas tenu les sais d'Elektra depuis 2004", a-t-elle partagé au sujet de l'entraînement. L'entraînement a payé : à la fin de la vidéo, elle fait habilement tournoyer les sais dans son costume. Elle n'avait pas utilisé l'arme asiatique depuis le film "Elektra" en 2005.

"Comme un rêve"

Elle a visiblement apprécié chaque instant, pas seulement pendant les entraînements, mais aussi pendant le tournage de la scène de combat. Jouer avec ses partenaires était "comme un rêve". "Je suis fière de mes amis et reconnaissante d'avoir été sur le plateau avec eux. Un 'merci' ne suffit pas", a-t-elle déclaré à propos de son temps sur le plateau.

Le réalisateur Shawn Levy (56 ans) et l'acteur principal Ryan Reynolds (47 ans) ont eu l'idée d'inclure Elektra dans le film à succès. "Ils étaient sur le plateau de 'The Adam Project' et ils ont échangé ce regard où ils peuvent communiquer une idée, 20 pages de dialogue ou des codes nucléaires", a-t-elle décrit leur chimie. Il y a une "crazy artistic kismet" entre eux.

Reynolds, qui joue également Deadpool, a également servi de producteur et de co-scénariste du film d'action. Selon "Variety", le film de super-héros Marvel a rapporté 824 millions de dollars dans le monde en deux semaines, soit environ 755 millions d'euros.

Les enfants de Garner ont dû être impressionnés par la transformation physique de leur mère pendant son "été des super-héros", tout en faisant semblant d'être une ninja pour les amis de leur maternelle. Les séances d'entraînement avec des sais dans le jardin doivent avoir été une activité de lien agréable pour Garner et ses entraîneurs, célébrant leur réalisation commune d'Elektra qui fait tournoyer élégamment les sais dans le film.

