"C'est un désastre, les gens ont peur"

Les incendies de forêt en Grèce se rapprochent également de la capitale, Athènes. Certains quartiers ont déjà laissé derrière eux des murs noirs et des toits calcinés. Les habitants regardent avec inquiétude la muraille de feu qui approche.

Une épaisse fumée plane sur le mont Pentéli, aux abords nord-est d'Athènes. Ses carrières ont un jour fourni le célèbre marbre pentélique pour l'Acropole et d'autres bâtiments anciens de la capitale grecque. Aujourd'hui, le mont de 1109 mètres est en feu, et l'immense incendie de forêt continue de se propager.

La ville voisine de Marathon et plusieurs zones environnantes ont déjà été évacuées. Les maisons le long des routes menant hors de la ville historique ont des murs noirs et des toits calcinés. "C'est une catastrophe", déclare Maria Kanavaki, assistante sociale de Marathon. "Tout est brûlé. Les gens ont peur. Et l'eau ? Est-ce qu'on en aura assez ?" se demande la femme de 55 ans.

Kanavaki se souvient encore de la catastrophe des incendies de forêt il y a six ans dans la ville côtière voisine de Mati, où plus d'une centaine de personnes ont trouvé la mort. Certains des victimes ont été brûlées dans leurs voitures en essayant de s'enfuir. De nombreuses personnes sont encore traumatisées, déclare Kanavaki. "Ils pleurent encore. Alors, ce n'est pas facile de revivre tout ça. Je m'inquiète pour les gens."

"Les pompiers font de leur mieux"

Deux volontaires ont apporté sept chats au centre culturel de Marathon. Les autorités ont demandé au livreur Ivan Mahmood de les aider à secourir les animaux. La plupart des propriétaires sont des femmes et des hommes âgés sans voiture - et donc sans option de fuite. "Ils sont sous le choc, mais ils ne veulent pas partir", déclare le jeune homme de 27 ans de la ville côtière de Nea Makri.

Dans la ville de Pentéli, une banlieue d'Athènes de l'autre côté de la montagne, Mariana Papathanasi prie pour que sa maison et sa taverne préférée soient épargnées. Certaines maisons ont déjà brûlé, déclare la femme de 49 ans employée de supermarché. Un hôpital pour enfants et un hôpital militaire à Pentéli ont également été évacués.

De la fumée acre plane également sur la ville de Dionysos. Les flammes ont englouti plusieurs voitures. Les habitants rapportent qu'ils ont à peine réussi à s'échapper avant que le feu n'atteigne leurs maisons. Les murs de plusieurs bâtiments résidentiels sont noircis.

Les pompiers grecs luttent contre l'incendie depuis dimanche après-midi avec des centaines de pompiers, des avions et des hélicoptères pour arrêter la muraille de feu qui approche d'Athènes, mais ils n'ont pas encore réussi à l'arrêter. Le vent fort qui pousse les flammes et les propage est particulièrement difficile. "Les pompiers font de leur mieux", déclare la vendeuse Papathanasi de Marathon. "Ils ont été avec nous, les gens sur le terrain, tout le temps."

Même plus haut sur la montagne, le long de la route de Nea Makri, les flammes ont déjà consumé les arbres et les arbustes, ne laissant que de la terre noire derrière elles. Christoforos, un pompier volontaire de 53 ans à Pentéli, s'inquiète beaucoup pour Nea Makri : deux grands fronts de feu pourraient converger dans la ville côtière.

