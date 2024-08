- C'est un bon joueur.

Le club de deuxième division de football Eintracht Braunschweig a, comme prévu, signé le gardien suédois Marko Johansson. Le joueur de 25 ans quitte son concurrent de ligue, le Hamburger SV, pour rejoindre le club de Basse-Saxe et a signé un contrat d'une durée d'un an. Le club a réagi à l'absence prolongée de son gardien remplaçant Tino Casali, qui s'est blessé gravement au genou juste avant le début de la saison.

"Avec lui, nous avons un joueur qui, en plus de ses qualités de gardien, apporte également une bonne communication sur le terrain", a déclaré le directeur sportif d'Eintracht Braunschweig, Benjamin Kessel. Johansson a réussi un essai de deux jours avec le club la semaine précédente.

Le Hamburger SV a signé l'ancien international suédois des moins de 21 ans en 2021 chez Malmo FF. Cependant, Johansson n'a pas réussi à remplacer le titulaire Daniel Heuer Fernandes chez HSV et a été prêté au VfL Bochum, au club suédois Halmstads BK et, plus récemment, au Hansa Rostock.

Après avoir recruté Johansson, Eintracht Braunschweig affrontera ses adversaires de la deuxième Bundesliga avec un effectif de gardiens renforcé. En raison de la blessure de Tino Casali, l'arrivée de Johansson est bienvenue, car il apporte à l'équipe à la fois d'exceptionnelles compétences de gardien et une forte communication.

