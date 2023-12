C'est si troublant pour mon esprit et mon cœur : Le combat de Goldie Hawn depuis 20 ans pour mettre fin à la crise de la santé mentale en Amérique

L'actrice oscarisée et défenseur de la santé mentale des enfants a reconnu pour la première fois la nécessité d'aider les enfants à apprendre à gérer leurs émotions il y a plus de 20 ans, alors qu'elle était sous le choc des événements du 11 septembre et qu'elle constatait la détresse des enfants.

"Je pleurais dans le drapeau américain - que je tricotais, soit dit en passant - (et) j'essayais de trouver ce que je pouvais faire", s'est souvenue Mme Hawn lors d'une conversation téléphonique avec CNN, mardi dernier.

En 2003, sa vision s'est concrétisée avec le lancement de MindUP, un programme qui offre aux enfants des outils pour réguler leurs émotions, développer leur résilience et comprendre l'impact des traumatismes sur le cerveau. Selon l'organisation, ce programme socio-émotionnel fondé sur la science a depuis été enseigné à 7 millions d'enfants dans 48 pays.

Mme Hawn a récemment été désignée comme l'une des femmes de l'année par USA Today pour ses efforts au sein de MindUP. Elle ne voit rien d'autre qu'un travail important à venir, en particulier au lendemain d'une nouvelle tragédie - la fusillade meurtrière dans une école primaire de Nashville.

"Les écoles sont en grande difficulté sur le plan politique et dans tous les domaines. Nos enseignants quittent la profession. Ils sont épuisés", a-t-elle déclaré. "Certains d'entre eux souffrent de troubles mentaux parce qu'ils sont surchargés de travail. Ce sentiment de désespoir se manifeste dans de nombreux domaines différents en ce moment".

Elle ajoute : "Nous sommes en quelque sorte dans la tempête parfaite".

Vingt ans après le début de son action, Mme Hawn estime qu'il subsiste des problèmes "que nous ne savons pas comment résoudre".

Elle a cité une statistique tirée de l'enquête bisannuelle sur les comportements à risque des jeunes, réalisée par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, selon laquelle 57 % des adolescentes se disent constamment tristes ou désespérées.

"C'est tellement troublant pour mon esprit et mon cœur", a déclaré Mme Hawn. "Nous, en tant que nation - peut-être gouverneur par gouverneur, peut-être directeur d'école par directeur d'école - devons nous rassembler pour trouver des solutions à ce problème.

À une époque où les écoles et l'apprentissage sont politisés et polarisés, Mme Hawn, incontestablement chaleureuse, énergique et sans état d'âme, pourrait bien être l'ambassadrice idéale pour combler le fossé.

"La prévention et ce type de programmes ne doivent pas être politisés. Ils ont été prouvés par la recherche à maintes reprises", a déclaré Mme Hawn. "J'ai lancé ce programme parce que je pensais que les enfants devaient être plus heureux. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que le fait d'être plus heureux n'était pas un problème. Pour être heureux, il faut créer de la stabilité et de l'espoir.

Mme Hawn est convaincue qu'il est essentiel d'apprendre aux enfants à développer leur cran, leur optimisme et leur empathie, tant à la maison qu'à l'école, pour améliorer notre culture.

"Nous devons nous en tenir à cela et cesser de politiser la gauche, la droite et le centre parce que vous pensez que c'est une mauvaise chose pour votre enfant, ou que vous pensez qu'un parent peut le faire, ou que vous pensez que l'école n'est pas faite pour cela", a-t-elle déclaré. "L'école est faite pour nos enfants, pour les rendre forts et en bonne santé, pour qu'ils apprennent bien, pour qu'ils se concentrent sur leur attention, pour qu'ils soient gentils et empathiques. Parce qu'un pays, une société, une famille, une communauté ne fonctionnent pas sans empathie".

Malgré tous les défis que pose la mise en place d'un système visant à soutenir des enfants forts et en bonne santé mentale, Mme Hawn se dit convaincue que cela peut devenir une réalité.

"Ce qui me donne de l'espoir, c'est notre capacité à nous unir, à faire en sorte que davantage d'écoles adhèrent au projet, à faire en sorte que davantage d'enfants se sentent plus heureux, à faire en sorte que davantage d'enfants dorment toute la nuit sans se réveiller en faisant des cauchemars, à aller au lit avec grâce, à fermer les yeux sans crainte", a déclaré Mme Hawn. "Ce sont les choses que j'espère. Et tant que je serai sur cette planète, je sais que je fais de mon mieux".

Source: edition.cnn.com