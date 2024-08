- C'est sa quête de la garde complète de l'enfant.

Après plusieurs années de séparation, Halle Berry (58 ans) et son ex-mari Olivier Martinez (58 ans), ainsi que leur fils Maceo (10 ans), ont apparemment réglé tous les problèmes liés au divorce pendant l'été 2023. Toutefois, l'actrice ne semble pas satisfaite de leur situation familiale actuelle. Berry a récemment déposé une demande de garde exclusive de leur fils, selon TMZ, en invoquant des documents pertinents.

Des "actions néfastes et préjudiciables" de la part d'Olivier Martinez ?

Des sources affirment que Berry allègue que Martinez engage des "actions néfastes et préjudiciables". Le père du garçon serait selon elle incapable de traiter les problèmes d'apprentissage de Maceo, allant même jusqu'à entraver toute aide potentielle. L'acteur français de 58 ans serait supposé avoir refusé d'embaucher un professeur particulier, car cela entrerait en conflit avec les entraînements de football de l'enfant. Berry souligne également dans les documents que Maceo devient agressif et conflictuel après avoir passé de longues périodes avec son père.

Récemment, une source anonyme a déclaré à "People" magazine que la tension entre Berry et Martinez était présente depuis un certain temps. La source a expliqué que les deux parents ont des approches très différentes de l'éducation des enfants. "Ils ont des styles éducatifs opposés", a déclaré la source. La co-parentalité s'est avérée difficile, mais les deux ont un profond attachement à leur fils. La source a également souligné que le garçon est un excellent étudiant.

Des désaccords persistants après la séparation

"People" a précédemment rapporté que Berry avait demandé au tribunal d'obliger Martinez à respecter leur accord de garde. Les deux avaient convenu de suivre une "thérapie de co-parentalité" pour gérer les conflits et les litiges, mais Martinez a cessé de participer unilatéralement, mettant ainsi fin au processus. Le tribunal a rejeté la demande de Berry.

Berry et Martinez étaient en couple de 2010 à 2015. Après environ deux ans de mariage, ils ont déposé une demande de divorce. En décembre 2016, un juge a déclaré Berry et Martinez légalement séparés. Malgré la rupture, ils ont continué à négocier les modalités de garde et les paiements de pension alimentaire pour l'enfant. Selon les sources d'information, ils ont finalement conclu un accord en août 2023, convenant d'une garde partagée et que Berry serait tenue de verser à Martinez 8 000 dollars par mois pour la pension alimentaire de l'enfant.

