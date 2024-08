C'est RTL qui montre le début de la saison 2024 de la NFL.

Fièvre de football, que pourrait-on demander de plus ? En tant que partenaire gratuit exclusif de la ligue pour sa deuxième saison, RTL passe à l'offensive et investit dans l'extension de ses diffusions en direct sur toutes les plateformes.

La nouvelle saison de la NFL approche, et RTL est en plein dedans, plus proche que jamais sur la télévision gratuite et RTL+. Comme l'a annoncé la chaîne basée à Cologne, elle va passer à l'offensive en tant que partenaire gratuit de la NFL pour la saison 2024, en investissant dans l'extension de ses diffusions en direct ainsi que dans son offre de contenu multicanal sur toutes les plateformes. L'accent sera mis sur le fait de apporter encore plus de cette ambiance américaine.

En plus de sa production télévisuelle depuis le centre de diffusion, la chaîne renforce sa présence aux États-Unis et diffusera en direct depuis les stades américains plus fréquemment. Pour la première fois, une équipe allemande sera régulièrement présente sur le bord du terrain aux États-Unis, captant l'atmosphère unique et l'excitation. Pour la première semaine, cela signifie que la présentatrice Jana Wosnitza sera rejointe par l'expert NFL Markus Kuhn depuis le MetLife Stadium à East Rutherford/New Jersey pour le match entre les New York Giants et les Minnesota Vikings.

Le coup d'envoi aura lieu à 19h le 8 septembre sur RTL. Les fans peuvent également regarder le match entre les Atlanta Falcons et les Pittsburgh Steelers sur l'application de divertissement tout compris RTL+, avec une couverture commençant à 18h40. Pour couronner la première semaine, RTL diffusera le match entre les Tampa Bay Buccaneers et les Washington Commanders à 22h25, où le deuxième choix de la draft 2024, le quarterback Jayden Daniels, fera ses débuts en NFL.

Sur la télévision gratuite, l'expert NFL Patrick Esume et le commentateur Florian Schmidt-Sommerfeld accueilleront les fans en début de soirée du dimanche, tandis que l'expert NFL Bjoern Werner et le commentateur Jan Stecker feront de même plus tard dans la soirée. Le présentateur Mitja Lafere gardera un œil sur toutes les voix en ligne aux côtés de Jana Wosnitza. Sur RTL+, l'équipe sera complétée par l'expert NFL Adrian Franke, le commentateur Frederick Schulz et le présentateur Alex von Kuczkowski. Les anciens pros de la NFL et experts Kuhn et Sebastian Vollmer, qui vivent aux États-Unis, feront également partie de l'équipe de présentateurs de premier plan et seront de plus en plus déployés depuis les États-Unis.

Mais la première diffusion de la nouvelle saison aura lieu le 6 septembre, lorsque les Kansas City Chiefs reçoivent les Baltimore Ravens lors du match d'ouverture de la saison. Le champion du Super Bowl Patrick Mahomes et son équipe affronteront le MVP de l'année dernière Lamar Jackson dans un remake du match de la finale de l'AFC. La couverture commence à 1h50 sur RTL, avec le coup d'envoi à 2h20. Comme toujours, Jana Wosnitza présentera, avec Florian Schmidt-Sommerfeld et Patrick Esume commentant, Mitja Lafere en tant qu'animateur de la communauté et Markus Kuhn rapportant en direct depuis le Arrowhead Stadium à Kansas City.

Mais ce n'est pas tout, car la saison de la NFL sur RTL commence même plus tôt, à 0h25 le 6 septembre, avec une émission spéciale Nightjournal "Kick-off de la saison de la NFL" présentée par Jan Stecker et l'expert Sebastian Vollmer. Cela sera suivi à 0h45 par la première gratuite du documentaire "Jakob Johnson - Never Give Up", qui sera disponible en streaming sur RTL+ à partir du 5 septembre. Les fans peuvent également se réjouir du retour de la populaire série documentaire NFL "Hard Knocks". À partir du 8 septembre, un nouveau épisode de cette année's édition, "Hard Knocks - Training Camp with the Chicago Bears", sera disponible en streaming sur RTL+ chaque semaine, peu après sa première aux États-Unis.

