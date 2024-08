- C'est pour ça qu'il ne joue pas Tim Waltz à SNL.

Steve Martin (78 ans) décline le rôle de Tim Walz (60 ans) : Le comédien a refusé de jouer le candidat à la vice-présidence démocrate dans "Saturday Night Live". Selon le "Los Angeles Times", le créateur de "SNL", Lorne Michaels (79 ans), a approché Martin mercredi (7 août) pour le rôle. Les fans de l'émission avaient Previously considéré Martin comme le favori pour le rôle.

"Je ne suis pas un imitateu

Martin a déclaré au journal qu'il avait été contacté uniquement en raison de sa similarité physique. "Je voulais dire non, et il voulait que je dise non aussi", a-t-il déclaré au sujet de l'appel. "Lorne, je ne suis pas un imitateu. Il faut quelqu'un qui maîtrise vraiment le personnage", a-t-il expliqué en refusant l'offre.

L'acteur a également invoqué l'engagement temporel requis pour le rôle. "Ce n'est pas comme si vous le faites une fois, vous recevez des applaudissements et vous ne le refaites jamais", a-t-il expliqué. Il n'était pas disposé à s'engager dans ce sens. "Ils ont besoin d'un vrai imitateu. Ils trouveront quelqu'un qui est vraiment, vraiment bon. Je serais en difficulté", a-t-il raisonné pour sa décision.

Maya Rudolph jouera Kamala Harris

Pour la comédie de NBC, Maya Rudolph (52 ans) interprétera Kamala Harris (59 ans). Le site d'industrie "Deadline" a rapporté la semaine dernière que l'actrice reprendra son rôle de candidate à la présidence. Elle avait joué pour la première fois le rôle de la vice-présidente américaine en 2019. Un an plus tard, elle a remporté un Emmy pour l'imitation. Elle est à nouveau nommée pour le prix en 2024, notamment comme meilleure actrice pour la série "Loot" et comme hôtesse de "SNL".

En raison de son engagement, l'actrice de "Grown-ups" a reportedly réorganisé entirely son emploi du temps. "Deadline" a rapporté que la production de la troisième saison de "Loot", que Rudolph produit en tant qu'exécutive, avait été initialement interrompue. La date de diffusion prévue était le 26 août. La production, selon les sources du portail, a été reportée en raison de problèmes d'agenda.

