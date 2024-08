- C'est pour ça qu'il a dédié une chanson à Cologne.

Eko Fresh (40) a sorti son album "Elijah" le 9 août. Dans une interview avec l'agence de presse spot on news, le rappeur parle de pourquoi il chante sur son nouvel album, pourquoi il l'a appelé après son fils, et ce qu'il veut transmettre à travers le titre. Il révèle également pourquoi il a dédié une chanson à sa ville natale Cologne et comment sa participation à "Sing meinen Song" l'a influencé.

Vous chantez sur votre nouvel album, pas seulement rap. Pourquoi était-ce important pour vous?

Eko Fresh: J'ai toujours aimé chanter, je n'ai tout simplement jamais osé avant. Au fil du temps, je suis devenu plus ouvert, et "Sing meinen Song" m'a donné cette dernière poussée de confiance. Après ça, je me suis dit, "Eh bien, le chat est sorti du sac," alors j'ai décidé d'essayer sur un album entier.

Aviez-vous des préoccupations quant à la façon dont le chant et votre passage vers la pop pourraient être reçus par vos fans fidèles?

Eko Fresh: J'appellerais cet album musicalement diversifié, il est difficile de le ranger dans un genre spécifique - il y a toujours du rap dessus. C'est juste un peu plus musical, et je ne m'inquiète pas du tout. Je me suis déjà établi dans le rap, et c'est juste un nouveau chapitre, le troisième acte de ma vie. Je veux atteindre les fans qui, comme moi, ont vieilli, ont des familles et des emplois, et qui veulent simplement écouter de bonne musique.

Votre album est nommé après votre fils. Pourquoi l'avez-vous dédié à lui?

Eko Fresh: Quand je réfléchissais à un titre, son nom m'est venu à l'esprit. Il représente cette phase de ma vie mieux que quoi que ce soit d'autre, alors c'était le choix parfait.

Qu'a-t-il pensé des chansons, surtout "Elijah"?

Eko Fresh: Elijah aime l'album. Il aime particulièrement la chanson "Aquarium" et celle qui parle de lui - bien sûr, je la lui ai jouée. Il a eu l'air de l'aimer, et parfois il demande à l'écouter en voiture. C'est la première fois qu'il remarque consciemment ma musique, et ça me rend fier.

S'intéresse-t-il à la musique?

Eko Fresh: Parfois, il trouve une rime et dit, "Papa, j'ai une rime pour toi!" Il m'a même chanté une mélodie qu'il a composée récemment. Je pense qu'il a du talent et une âme artistique sensible, comme son père. Mais je ne le pousserais jamais à faire de la musique. Je le soutiendrai dans ce qu'il choisira de faire dans la vie.

Dans la chanson, vous chantez "Il suffit de continuer tout droit. Regarder au-delà de l'horizon" et à propos de "deux cœurs dans une poitrine". Qu'essayez-vous de transmettre avec cette chanson?

Eko Fresh: Je veux encourager mon fils à continuer tout droit et à regarder au-delà de l'horizon, comme je le dis dans la chanson. Parfois, les gens ne peuvent pas imaginer quelque chose et vous disent, "Tu ne peux pas le faire!" Mais je veux lui dire à l'avance, "Tu peux le faire! Crois en toi, n'écoute pas ce que les autres pourraient dire quand tu as une nouvelle idée." Les "deux cœurs dans une poitrine" sont censés l'aider à comprendre sa diversité comme une force, pour qu'il n'ait pas à passer par la même recherche d'identité que moi.

Eko Fresh: Je suis de Cologne et j'ai fait beaucoup de musique là-bas, je connais les gens, j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai tourné beaucoup de vidéos, et je voulais simplement rendre quelque chose en retour parce que je vois aussi ça comme ma communauté. Je m'identifie en tant que natif de Cologne et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une chanson qui montre notre image de ville positive? Surtout à notre époque, les aspects négatifs de la société sont souvent mis en avant, et je me suis dit qu'il est temps de dire: Non, regarde, je mets l'aspect positif en avant et je célèbre notre ville, notre ville colorée avec le pont coloré.

Vous vous considérez comme un pontife et un défenseur de la prochaine génération de personnes avec un arrière-plan migratoire, ce qui correspond parfaitement à la chanson "Nation"...

Eko Fresh: Avec toute la négativité montrée dans le monde des réseaux sociaux, je me suis dit qu'il était temps. Surtout en tant que pontife, je pourrais être la bonne personne pour mettre l'accent cette année, pour mettre l'aspect positif en avant et montrer à quel point nous sommes vraiment allés loin. Je remarque personnellement que ce sentiment d'appartenance n'est pas seulement pour moi, mais pour beaucoup. La compréhension de soi selon lequel les postes de direction dans les entreprises sont diversifiés est en croissance. Dans le cinéma et la télévision, dans l'industrie du divertissement, en politique, la représentation et la diversité sont données, et nous sommes allés beaucoup plus loin que nous l'étions. Je voulais mettre ça en avant aussi - au lieu de diviser, unissez-vous. J'ai saisi l'occasion de le faire sur cet album.

Eko Fresh: "Sing meinen Song" a été une expérience énorme pour moi qui m'a façonné et m'a donné le courage de regarder au-delà de l'horizon musicalement et de penser hors des sentiers battus. Pour moi, il était évident d'avoir la distribution sur l'album. J'ai pu gagner Eva Briegel et Tim Bendzko pour ça, ce qui me rend très heureux. Les chansons sont sorties magnifiquement, et je n'oublierai jamais cette époque en Afrique du Sud, alors je n'oublierai jamais l'album non plus.

Quelles étaient les plus belles réactions à votre participation à "Sing meinen Song"?

[No translation needed for this question as it's already in French.]

Eko Fresh : Les réactions à ma participation à "Sing meinen Song" ont été totally enthousiasmantes et très positives. Beaucoup de gens m'ont abordé à ce sujet et j'en suis vraiment heureux. Merci à l'univers de m'avoir permis d'en faire partie. Cela m'a donné beaucoup de force et m'a permis de me réflexionner différemment. Tout comme j'ai fait ma propre histoire avec chaque chanson à "Sing meinen Song", j'ai pris cet élan dans l'album.

Eko Fresh : Ce n'est vraiment pas facile de concilier famille et ce métier, et je suis loin d'être parfait, mais je fais de mon mieux. Chaque jour, je dois repenser les choses. C'est un grand défi pour moi de décider quels événements je vais participer ou non, quels jours je préférerais être à la maison. Bien sûr, je veux passer le plus de temps possible avec mon fils et vivre son enfance.

