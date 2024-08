- C'est pour ça que Travis Kelce n'est pas avec Taylor Swift.

Taylor Swift (34 ans) a dû annuler trois concerts prévus au Ernst-Happel-Stadion de Vienne quelques jours plus tôt en raison d'une menace terroriste potentielle. En ces temps difficiles, elle peut compter sur le soutien de son partenaire, Travis Kelce (34 ans). L'étoile du football des Kansas City Chiefs a également ses propres obligations à respecter.

Selon le "U.S. Sun", Kelce aurait apporté son réconfort à sa partenaire au téléphone après que la nouvelle de l'attaque planifiée a été divulguée. "Travis a rapidement contacté Taylor et a passé du temps à lui parler pour la soutenir et prendre de ses nouvelles dans cette situation tendue", a déclaré une source au tabloïd. "Après une journée intense et cette situation effrayante, il a fait tout ce qu'il pouvait pour la rendre plus supportable et essayer de la faire rire."

Le joueur de ligne offensive des Kansas City Chiefs ne peut être qu'un soutien à distance pour la chanteuse. Le jeudi dernier, il a été vu à l'entraînement de leur équipe commune pour la nouvelle saison de la NFL, qui commence le 5 septembre, aux côtés du quarterback Patrick Mahomes (28 ans). "Tout ce que Travis peut faire pour l'instant, c'est être une oreille attentive et une épaule sur laquelle s'appuyer pour Taylor, en sachant qu'elle et son équipe font tout ce qu'ils peuvent pour gérer la situation", a déclaré une source au "Daily Mail". "Il utilisera chaque moment libre qu'il aura avec elle, mais il n'aura pas de temps supplémentaire loin de l'équipe car la saison commence dans un mois", a ajouté la source.

La chanteuse continuera à vivre sa vie

"Taylor sait qu'elle est une cible et elle l'a accepté. Elle ne veut pas que ça gâche ce que cette tournée représente pour elle." La chanteuse continuera à vivre sa vie et attend avec impatience ses performances à Londres et les matchs des Chiefs cette saison. L'attaque planifiée a montré au couple "ce qui est important dans la vie, c'était un électrochoc pour eux de profiter simplement de la vie à fond."

Swift avait précédemment exprimé dans un article que l'attaque terroriste lors de l'un de ses concerts était sa "plus grande peur". "Après l'attentat à la bombe à l'aréna de Manchester et la fusillade lors du concert à Las Vegas, j'avais beaucoup de peur à l'idée de partir en tournée cette fois-ci parce que je ne savais pas comment nous allions protéger trois millions de fans pendant sept mois", a-t-elle expliqué dans un article de 2019 pour le magazine "Elle".

Les trois concerts autrichiens (8, 9 et 10 août) de la lauréate du Grammy dans le cadre de "The Eras" tour ont été annulés le 7 août. Le prochain spectacle de Swift dans le cadre de la tournée est prévu pour le 15 août au stade de Wembley à Londres.

