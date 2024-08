- C'est pour ça que les nageurs boivent du Coca aux Jeux olympiques.

Athlètes professionnels ne se jettent généralement pas sur une boisson gazeuse après une compétition épuisante. Cependant, lors des Jeux Olympiques de cette année à Paris, les nageurs peuvent être vus en train de prendre une gorgée de cola dès qu'ils sortent de la Seine après avoir franchi la ligne d'arrivée. Ce n'est pas une stratégie marketing, mais une mesure médicale.

Le cola serait-il efficace contre la diarrhée ?

Le cola est attribué de nombreux effets spéciaux, allant de la présence supposée de cocaïne (faux) à son rôle de sauveur contre la diarrhée (aussi faux). Un nouveau superpouvoir semble avoir été découvert dans la boisson sucrée. Une forte gorgée de cola serait censée aider contre les bactéries de la Seine.

Le fleuve est, bien sûr, l'un des principaux sujets de préoccupation aux Jeux Olympiques. Malgré les efforts de nettoyage intensifs avant les Jeux, la qualité de l'eau est loin d'être idéale. Les séances d'entraînement des triathlètes ont dû être annulées à plusieurs reprises. La peur des bactéries nocives est élevée.

Jeux Olympiques : mécontentement concernant la qualité de l'eau de la Seine

Les compétitions se déroulent toujours dans l'eau - à la grande inquiétude des athlètes. "Je pense que si quelqu'un dit qu'il n'est pas inquiet, il ment probablement", a déclaré le nageur autrichien Felix Auböck au Wall Street Journal, qui a rapporté pour la première fois le thème du cola.

L'inquiétude concernant la bactérie E. coli, qui peut provoquer une diarrhée sanglante, est particulièrement élevée. La triathlète belge Claire Michel est tombée malade après sa compétition individuelle car elle avait été infectée par la bactérie. Elle l'a peut-être attrapée dans la Seine.

En raison de telles préoccupations, par exemple, la Néo-Zélandaise Ainsley Thorpe jure par le cola après la course. "Ça ne peut pas faire de mal de boire un cola après une course", a-t-elle déclaré au "Wall Street Journal". "Si vous recherchez sur Google, il est dit que cela peut aider."

Expert : Coca-Cola n'apporte rien aux athlètes

Mais est-ce vraiment le cas ? Les athlètes se protègent-ils des infections grâce au cola ?

Probablement pas. Le président de l'American Gastroenterological Association, le Dr Maria Abreu, a déclaré au journal que l'estomac sain est plus acide que le cola et ne peut donc pas tuer de bactéries supplémentaires. "Ce sont des personnes jeunes et athlètes dont l'acidité gastrique est suffisamment forte."

Cependant, le sucre, qui est abondant dans le cola, aide à reconstituer les réserves de glycogène après une course difficile. Boire du cola n'est donc pas entirely inutile pour les athlètes.

