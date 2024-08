- "C'est plus juste" - Le café compte les glaces au gramme

Les clients de la cafétéria Gaggenau Brezels peuvent désormais acheter de la glace en grammes, avec des prix calculés exactement au gramme à l'aide d'une balance. Le propriétaire Michael Böhmer a déclaré à l'agence de presse allemande que cette approche était plus équitable, permettant à ceux qui ont moins d'argent d'acheter de la glace ou aux parents d'acheter des portions plus petites pour leurs enfants. Previously, the "Badischen Neuesten Nachrichten" had reported on this.

Poids de la glace variables

Il y a non seulement des plaintes annuelles concernant la hausse des prix de la glace, mais aussi concernant l'augmentation des coûts de la vie. Le concept de Böhmer aborde cela : "C'est une occasion d'être solidaire avec mes semblables", a-t-il déclaré. Les entreprises contrôlent les vis de prix, et c'est aussi une question de responsabilité sociale. Les clients peuvent ajuster leurs commandes en fonction de leur budget et payer exactement pour ce qu'ils reçoivent. "C'est une histoire équitable", a-t-il déclaré.

Cela s'applique également à lui et à sa comptabilité. Pas deux boules de glace sont identiques : parfois, le poids des boules prélevées sur le comptoir réfrigéré par ses employés différait de jusqu'à 30 grammes, mais elles coûtaient toutes le même prix.

Depuis cette saison, Böhmer facture la glace au gramme : 100 grammes coûtent deux euros. En guise de ligne directrice, il note que la moyenne des boules de glace pèse 80 grammes, soit 1,60 euro.

Il faut un peu de temps aux gens pour s'y habituer, a déclaré Böhmer. Bien que commander 100 grammes de salami au comptoir soit courant, certains clients sont surpris lorsqu'ils achètent de la glace. "Je le vois dans leurs réactions : ils sont tous surpris, mais aussi agréablement surpris", a-t-il déclaré.

Les clients semblent apprécier le concept. "Vous ne payez que ce que vous avez", a déclaré Sergis Givargis. "Parfois, la boule est plus grosse, parfois un peu plus petite." Steffi Wick a loué l'idée : "Je pense que c'est socialement responsable que tout le monde puisse se l'offrir, ce qui n'est pas toujours le cas de nos jours. C'est pourquoi je pense que c'est formidable."

Böhmer a remarqué que les clients commandent désormais des portions inférieures à 80 grammes, ce qui signifie moins de revenus pour lui. "Mais la justice est plus importante", a-t-il déclaré. Les commandes inhabituelles avec des quantités en grammes impairs ne sont pas courantes. Au lieu de cela, les clients demandent généralement une grande ou une petite boule.

Facteurs influençant le prix de la glace

L'Union italienne des fabricants de glaces, Uniteis, discute également du prix de la glace. Ils soulignent que le prix final dépend des coûts tels que les ingrédients, le loyer, le personnel, l'énergie et la main-d'œuvre. Si les coûts de fonctionnement augmentent, les glaciers doivent également augmenter leurs prix. De plus, les ingrédients de meilleure qualité font que la glace a meilleur goût, mais coûtent plus cher.

Il y a aussi des différences régionales et internationales. Une boule dans une glacière animée et bien située à Munich coûtera plus cher qu'une boule dans une glacière rurale. En Allemagne, la glace est moins chère qu'ailleurs en Europe. En Espagne, en Italie ou en France, une boule peut coûter entre 3,00 euros et 4,50 euros.

Il faut également faire attention lorsque l'on compare les prix de la glace avec ceux des supermarchés, où les prix sont souvent indiqués au litre plutôt qu'au poids.

Böhmer a admis qu'il pouvait introduire la facturation au poids parce que la glace n'était pas l'activité principale du café. Sinon, un test aurait été trop risqué. Maintenant, il espère des imitateurs et a décidé : "Il n'y a pas de retour en arrière pour moi."

