- C'est l'économie, stupide: le contenu revient à la campagne électorale américaine

C'est une question d'économie, n'est-ce pas ? - un vieil adage des élections américaines. Et après les dernières semaines tumultueuses d'une tentative d'assassinat, d'un changement de candidat et d'attaques personnelles, le contenu refait surface. Plus précisément, les vues économiques de Donald Trump et Kamala Harris.

C'est une question de coût de la vie !

La candidate démocrate à la présidence, selon ses conseillers, se concentre sur les problèmes quotidiens, en essayant spécifiquement de réduire le coût des aliments, du logement et de la santé, et d'augmenter les allocations pour les enfants. Son équipe de campagne n'a pas officiellement commenté cette approche. Le 16 août, Harris prévoit de présenter les détails de son programme économique lors d'un événement de campagne en Caroline du Nord.

L'agence de presse Reuters commente ses plans, à l'inverse de ceux du président américain Joe Biden, en déclarant : "Mêmes valeurs, vision différente." Son programme économique ressemble à celui de Biden et cible principalement la classe moyenne, ont déclaré plusieurs conseillers de Reuters.

"Le marché du logement est en crise"

Son équipe de campagne se concentrera particulièrement sur ce qui résonne chez les électeurs dans les États clés, avec moins de 90 jours avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Harris prévoit également de maintenir la promesse de Biden de ne pas augmenter les impôts pour les personnes gagnant jusqu'à 400 000 dollars.

Marcia Fudge, conseillère de Harris et ancienne secrétaire au logement et au développement urbain sous Biden.

L'inflation diminue

Les questions économiques peuvent être déterminantes dans l'élection américaine. Lors du vote automnal, les conséquences de la forte inflation des dernières années seront probablement un enjeu central. Sous la présidence de Biden, l'inflation avait atteint 9,1 % en juin 2022, le niveau le plus élevé en presque 40 ans. Les principales causes étaient la pandémie de COVID-19 et l'attaque russe en Ukraine. Le taux d'inflation est maintenant d'environ trois pour cent.

Le candidat républicain à la présidence et ancien président Donald Trump accuse Biden et Harris de la forte augmentation des coûts de la vie des citoyens ces dernières années. Son plan pour l'économie : des baisses d'impôts supplémentaires pour les ménages de la classe moyenne et l'abolition des taxes sur les pourboires - une proposition que Harris soutient également, mais qui est vue d'un mauvais œil par les experts. Leur inquiétude : les services ne seront que faiblement rémunérés, et la rémunération réelle se fera sous forme de pourboires non imposables.

Donald Trump veut des droits de douane

Trump réclame également l'introduction de droits de douane Comprehensive, que Harris rejette. Son idée : les Américains doivent acheter des produits américains. Et dans le meilleur des cas, les emplois de production reviendront aux États-Unis. Cependant, cela n'a pas bien fonctionné lors du premier mandat de Trump.

