Pour la 15ème fois, l'EXPO D23 de Disney a eu lieu vendredi dernier (9 août) à Anaheim, en Californie. Aux côtés des nouvelles de Marvel, de Pixar et de "Star Wars", la troisième partie d'"Avatar" a également été présentée en détail. Le réalisateur James Cameron (69 ans) est monté sur scène, accompagné de ses deux principaux acteurs, Zoe Saldana (46 ans) et Sam Worthington (48 ans), pour révéler des détails passionnants sur le prochain blockbuster.

Le film s'intitulera "Feu et Cendre", suggérant que le monde paisible de Pandora, où se déroulent les événements des films, pourrait faire face à une grande destruction. Cameron a taquiné le public, comme le rapportait "Variety", en déclarant : "Vous verrez plus de Pandora que jamais auparavant. C'est une aventure sauvage et un festin pour les yeux, mais il y a plus en jeu émotionnellement que jamais auparavant. Nous nous aventurons vraiment dans des territoires difficiles pour tous les personnages que vous connaissez et aimez."

"Avatar 3" a été tourné en même temps que son prédécesseur, "Avatar : La Voie de l'Eau". Cependant, aucune scène du troisième film n'a été présentée lors de l'événement Disney. Il est déjà connu qu'il se déroulera peu de temps après les événements de son prédécesseur. Après le clan aquatique des Na'vi, qui était le sujet du deuxième film, les personnages principaux rencontreront un nouveau clan qui s'identifie à l'élément opposé. Ces "Feu-Na'vi" sont apparemment beaucoup plus agressifs dans leur combat contre les envahisseurs humains que les autres clans.

Les fans devront attendre très longtemps pour voir le troisième film de la série de science-fiction à succès sortir. L'année dernière, il a été annoncé que "Feu et Cendre" ne sortirait pas avant décembre 2025 - un an de plus que prévu. Les deux suites prévues prendront encore plus de temps : "Avatar 4" sortira maintenant en 2029 au lieu de 2026, et la conclusion de la série sortira en salles en 2031. Comparé à l'écart entre le premier film de la franchise et son sequel, c'est encore une courte attente : "La Voie de l'Eau" est sorti environ 13 ans après "Avatar : The Way of Water".

