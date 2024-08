- C'est le temps qui sera au sud-ouest.

Après une semaine qui a commencé avec les températures les plus élevées de l'année, les habitants du Bade-Wurtemberg peuvent s'attendre à des orages violents et de fortes pluies dans certaines régions jusqu'à mercredi. Le service météorologique allemand (DWD) a émis un avertissement météorologique sévère pour tout le sud-ouest.

Jusqu'à minuit mardi, il y a un risque local de fortes pluies avec des quantités allant jusqu'à 50 litres par mètre carré en peu de temps, de la grêle avec des tailles de grains allant jusqu'à trois centimètres, et de forts coups de vent allant jusqu'à 90 kilomètres par heure.

Des inondations dans certaines zones et des perturbations de la circulation sont à prévoir. "Les orages se propagent à partir de la Forêt-Noire", a déclaré la météorologue du DWD Sarah Müller. Il n'est pas encore possible de prévoir exactement où cela deviendra critique.

D'autres orages sont attendus mercredi. Tout au long de la journée, il pourrait y avoir des orages isolés, a déclaré un porte-parole. Des fortes pluies avec 50 litres par mètre carré, soit l'équivalent de la moitié des précipitations d'un mois, sont possibles. Par rapport à mardi, la fréquence des orages est attendue en augmentation.

L'activité de foudre pourrait également être très élevée, selon le DWD. En raison de l'augmentation de l'humidité et des températures plus élevées, il y a plus d'énergie dans l'air, a expliqué un expert. Il est recommandé de chercher refuge pendant les forts orages.

L'avertissement de chaleur reste en vigueur. Des températures supérieures à 36 degrés étaient possibles mardi. Selon les estimations actuelles, les températures mesurées lundi et mardi devraient être les plus élevées de l'année, a déclaré l'expert. À Ohlsbach (Ortenaukreis), la température a déjà atteint 35,6 degrés lundi.

L'indice UV était également élevé mardi après-midi, selon le DWD, indiquant un risque élevé de coups de soleil. Les habitants du Bade-Wurtemberg doivent se protéger du soleil.

Les températures dans le Bade-Wurtemberg pourraient atteindre environ 30 degrés dans les jours à venir. Ensuite, le conseil est : boire beaucoup, rester à l'ombre, ventiler la nuit, porter des vêtements légers, appliquer de la crème solaire et veiller sur les autres. En général, le ministère de la Santé de Stuttgart recommande de rester à l'intérieur ou à l'ombre pendant la chaleur de midi et d'éviter l'effort physique.

Les températures sont attendues pour chuter significativement en dessous de la marque de 30 degrés d'ici le week-end, apportant un peu de soulagement.

Malgré les avertissements météorologiques sévères dans tout le sud-ouest, y compris la Forêt-Noire du Sud, les habitants sont invités à chercher refuge pendant les forts orages en raison de l'activité de foudre élevée. L'augmentation de l'humidité et des températures dans la région fournit plus d'énergie pour l'activité des orages.

Lire aussi: