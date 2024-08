C'est le paquet de triche du mois.

Le contenu diminue, le prix reste le même, c'est ce qu'on appelle un "paquet trompeur". Mais ça peut aussi être différent : si le prix baisse et que le contenu n'est plus le même. De quoi il s'agit, c'est le Centre de conseil aux consommateurs de Hambourg qui le révèle.

Ce mois-ci, le "Ja! Sirop d'orange" de Rewe et le "Sirop de boisson à l'orange" de Penny ont été désignés "Paquet trompeur du mois" par le Centre de conseil aux consommateurs de Hambourg (VZHH).

Les deux variétés de sirop à l'orange de Rewe et de Penny ont une composition identique, seule l'emballage des bouteilles diffère légèrement. Le sirop est censé être dilué avec de l'eau gazeuse pour obtenir une boisson prête à consommer. Il ne peut pas être consommé pur. Auparavant, 500 ml de concentré coûtait 2,79 euros chez Rewe et Penny. Le prix a maintenant été réduit à 1,49 euros.

Une véritable aubaine, surtout depuis que la quantité a remained the same? Pas du tout. Alors que les quantités ont remained the same, le prix de vente a été considérablement réduit, mais dans l'ensemble, les deux variétés de sirop sont 28 % plus chères. Alors qu'auparavant une bouteille suffisait pour douze litres de boisson rafraîchissante, maintenant on ne peut en faire que cinq litres par bouteille. Cela est dû à la teneur en fruits du sirop, qui est maintenant de seulement 28 %. Elle était Previously much more fruit-rich at 60 %. Les ingrédients restent exactement les mêmes, mais il y a maintenant beaucoup plus d'eau dans les nouvelles variantes de sirop.

Tour de passe-passe marketing parfait de Rewe

La valeur nutritionnelle de la boisson terminée ne change pas beaucoup grâce à la dilution différente, de sorte que malgré la réduction du prix de vente, la boisson rafraîchissante terminée est beaucoup plus chère. Le VZHH considère cela comme un tour de passe-passe marketing parfait de Rewe, qui concerne également d'autres variétés comme la cola ou le citron.

Rewe a justifié cela en répondant aux défenseurs des consommateurs par un changement de fournisseur. En ses propres termes, la corporation de commerce a déclaré : "Le fondement est un changement de fournisseur, qui a été accompagné d'une modification complète de la recette. La teneur en fruits est restée comparable pour la boisson mélangée. Parallèlement à la modification de la recette, nous avons réduit le prix de vente de 2,79 euros à 1,49 euros." Cependant, le fait que la boisson terminée soit devenue beaucoup plus chère est passé sous silence. Du point de vue du VZHH, cette explication est une excuse bon marché au lieu d'un langage clair sur l'augmentation de prix cachée.

Les consommateurs sont souvent ennuyés par les augmentations de prix cachées. À condition qu'ils les découvrent. Le VZHH offre la possibilité de rendre publiques les produits avec lesquels les clients sont ainsi (moins de contenu au même prix) dupés. Il rend ces produits publics et les désigne comme le paquet trompeur du mois et de l'année.

Le Centre de conseil aux consommateurs de Hambourg (VZHH) a souligné que si le prix du "Ja! Sirop d'orange" de Rewe et du "Sirop de boisson à l'orange" de Penny a été réduit, la teneur en fruits a également diminué. En conséquence, ces variétés de sirop sont maintenant 28 % plus chères lorsqu'elles sont diluées, alors qu'elles ne produisent que la moitié de la boisson rafraîchissante qu'auparavant.

Un autre exemple d'augmentation de prix cachée est le changement de recette et de fournisseur pour les variétés de sirop de cola et de citron, qui a également entraîné une diminution de la teneur en fruits et une augmentation du prix, bien que Rewe n'ait pas reconnu cela publiquement.

