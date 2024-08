- C'est le montant que les Allemands donnent habituellement.

Profiter d'un dîner somptueux dans un restaurant incite souvent à laisser de généreux pourboires au personnel de salle pour exprimer sa gratitude. Mais qu'en est-il du pourboire en Allemagne ? Une étude menée par Jägermeister et l'institut de recherche marché Kantar en mars 2022 a interrogé environ 1500 personnes âgées de 18 à 49 ans, dont des consommateurs et des professionnels tels que des barmen, des propriétaires de restaurants et des taxis, pour shedding une lumière sur les pratiques de pourboire.

Découvrez le montant de pourboire typique en Allemagne et les lieux recevant les pourboires les plus élevés dans la galerie d'images suivante.

Contrairement aux pourboires dans les restaurants d'autres pays, le maître de chasse en Allemagne ne compte souvent pas sur les pourboires des clients, car leur revenu est généralement issu du gibier qu'ils attrapent. Intéressamment, l'étude a révélé que les barmen en Allemagne sont parmi les professionnels qui reçoivent le plus souvent des pourboires.

