C'est le calcul du "selfie de victoire" olympique.

C'est un événement que les athlètes n'oublieront pas de sitôt : la cérémonie de remise des médailles aux Jeux Olympiques. À Paris, pour la première fois, ils peuvent prendre un selfie à cet instant spécial - mais pas avec leur smartphone personnel.

La sensation de la natation canadienne, Summer McIntosh, s'est rendue à Paris pour briller dans la piscine. Le 27 juillet, elle remporte l'argent au 400m nage libre derrière l'Australienne. Le 29 juillet, la jeune fille de 17 ans nage jusqu'à l'or au 400m quatre nages. Le 1er août, McIntosh est à nouveau la plus rapide dans la piscine au 200m papillon. Et enfin, la Canadienne remporte sa troisième médaille d'or à Paris le 2 août au 200m quatre nages, devenant la quatrième fois qu'elle monte sur le podium à l'Arène de La Défense.

Après que l'annonceur du stade ait présenté les deux membres du Comité international olympique (CIO) qui remettront les médailles, plusieurs assistants apportent des posters roulés des Jeux Olympiques et des mallettes Louis Vuitton contenant les médailles. Puis, les médailles sont distribuées aux vainqueurs - enfin, McIntosh reçoit la médaille d'or et l'hymne national canadien est joué. Mais la cérémonie de remise des prix n'est pas terminée.

Aux Jeux précédents, seuls les représentants des médias accrédités étaient autorisés à photographier la cérémonie de remise des prix - de loin. Mais aux Jeux de Paris, les athlètes sont autorisés à prendre des selfies pour la première fois. Ainsi, ce soir d'août, une personne spécialement désignée par le CIO remet un smartphone carré et doré à la troisième place du 200m quatre nages, Kaylee McKeown d'Australie. Les trois nageuses posent brièvement, sourient et McKeown prend la photo.

Selfie de la victoire

Le selfie conjoint des vainqueurs nord-coréens et sud-coréens est devenu viral. Il a été célébré comme un rare signe d'unité transfrontalière entre les deux pays rivaux. Mais c'est une partie obligatoire de la cérémonie de remise des prix. Si les vainqueurs avaient refusé les "selfies de la victoire", cela aurait probablement été un impair olympique. Maintenant, les athlètes nord-coréens pourraient faire face à des sanctions après avoir interagi avec les Sud-Coréens.

Selon le CIO, le "selfie de la victoire" est une partie officielle de chaque cérémonie de remise de médaille aux Jeux de Paris. Il capture l'instant triomphal sur le podium, permettant aux vainqueurs de partager cette expérience unique. En même temps, il met en valeur un nouveau smartphone du partenaire olympique Samsung.

Le "selfie de la victoire" n'est pas pris avec un smartphone personnel - il est pris avec l'édition spéciale olympique du smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip6. Les vainqueurs de médaille sont informés par le CIO de la manière et du moment où la photo sera prise. Après la cérémonie de remise des médailles, les "selfies de la victoire" sont d'abord téléchargés sur la plateforme Athlete365, où les athlètes peuvent ensuite les télécharger et les enregistrer.

Cela marque un tournant par rapport aux règles strictes précédentes du CIO sur la publicité. Aux Jeux précédents, les athlètes n'étaient pas autorisés à apporter des objets personnels, y compris des smartphones privés, sur le site de la compétition et les cérémonies de remise des prix.

Un smartphone pliable sur une lancée dorée ?

Deux jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux, Samsung a lancé le smartphone sur le marché. Le Galaxy Z Flip6 avec 256 Go est disponible pour 1099,99 $, et le modèle 512 Go pour 1219,99 $. Selon "The Standard", citant Samsung, les "selfies de la victoire" ont entraîné une augmentation des ventes du nouveau smartphone pliable.

Samsung UK est en tête des ventes de la série Galaxy Z en Europe, selon James Kitto, vice-président et directeur de la mobile chez Samsung UK et Irlande, "The Standard". Cette tendance positive se poursuit, selon Kitto, grâce au smartphone doré. Les précommandes confirment également le lancement positif du téléphone Samsung.

Pour la première fois, la société sud-coréenne était un sponsor local aux Jeux Olympiques de 1988 à Séoul. Dix ans plus tard, l'entreprise de technologie est devenue un partenaire olympique mondial juste avant les Jeux Olympiques d'hiver de 1998 à Nagano. Il pourrait y avoir des "selfies de la victoire" aux prochains Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles, car Samsung et le CIO sont partenaires jusqu'en 2028 au moins.

À Paris, les environ 17 000 athlètes participant aux Jeux Olympiques et Paralympiques recevront le smartphone édition olympique de la société de technologie.

Moment de vente viral

La formule de succès numérique de Samsung repose probablement sur la diffusion des "selfies de la victoire". Des millions de personnes regardent en direct les cérémonies de remise des médailles, et certains athlètes partagent cet instant unique avec leur famille, leurs amis et leurs followers sur les réseaux sociaux, qui pourraient devenir des acheteurs potentiels.

Par exemple, Rayssa Leal, la Brésilienne de 16 ans qui a remporté le bronze en skateboard de rue, a pris un "selfie de la victoire" avec la médaillée d'or Coco Yoshizawa et la médaillée d'argent Liz Akama, toutes deux du Japon. "Partager l'instant de la réalisation de mon rêve de gagner une médaille avec mes fans, ma famille et mes amis dans le monde entier, de ma propre perspective, était incroyable", a déclaré Leal au CIO et à Samsung.

Leal, membre de l'équipe Samsung Galaxy, a publié une photo sur Instagram montrant qu'elle prend le "selfie de la victoire" avec le smartphone doré. Sa publication a atteint ses presque neuf millions d'abonnés et a obtenu plus d'un million de likes.

Critique de la commercialisation des Jeux

Les placements de produits d'autres principaux sponsors sont également remarquables lors des Jeux de Paris. Selon le "Financial Times", certains officiels sportifs ont critiqué les règles assouplies. Auparavant, la publicité était limitée en dehors du terrain de jeu.

Mais à Paris, outre Samsung, la société de luxe LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton SE) et Coca-Cola placent leurs produits dans des parties des jeux précédemment sans publicité. Le "Financial Times" décrit cela comme une "commercialisation sans précédent" de l'événement sportif le plus important du monde. Cette affichage promu des marques de sponsors est une première.

Ancien directeur marketing du CIO, Michael Payne, a déclaré au "Financial Times" qu'il y avait une "ligne mince" entre protéger la marque olympique et créer de nouvelles opportunités de marketing pour les sponsors. Samsung a déclaré au "Financial Times" qu'il n'avait pas payé de frais supplémentaires pour les cérémonies de remise des médailles.

Les organisateurs des Jeux de Paris ont dû autoriser plus de marketing pour des raisons financières, a déclaré Phil Andrews, PDG de l'Escrime des États-Unis, selon le "Financial Times". Le CIO et le Comité international paralympique dépendent des sponsors, a-t-il ajouté.

Une étude de l'Université d'Oxford estime le coût des Jeux de Paris à 7,3 milliards de dollars. Pour couvrir ces coûts, les organisateurs dépendent également des sponsors. Seize sponsors, dont des entreprises comme Samsung et Coca-Cola, ont payé 2 milliards de dollars pour les droits mondiaux exclusifs de marketing de 2017 à 2021, selon le Financial Times. Le montant du cycle en cours est inconnu.

Le débat sur la commercialisation des Jeux ne fait que commencer, car les revenus commerciaux devraient être un pilier clé du plan des organisateurs pour les Jeux olympiques d'été de Los Angeles.

