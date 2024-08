- C'est la fréquence des éclairs dans votre comté.

De nombreuses parties de l'Allemagne sont touchées par des orages violents ces derniers jours, à la suite de la dernière vague de chaleur. La foudre a frappé des maisons, et dans le Bade-Wurtemberg, un adolescent de 15 ans est décédé après avoir été touché par la foudre qui a frappé un arbre.

Les orages ont balayé presque tout le pays, mais leur fréquence varie considérablement d'une région à l'autre. La "densité de foudre" (ou "Blitzdichte" en allemand) permet d'identifier les zones à haut risque de foudre en Allemagne. Cette valeur de référence indique le nombre de coups de foudre par kilomètre carré et par an. Le Service d'Information sur la Foudre (Blids) enregistre ces valeurs et a fourni à stern des données sur les dix dernières années. On observe que la foudre est plus fréquente à haute altitude, comme le long de la bordure sud de la République.

Le graphique ci-dessous montre la densité dans votre région :

Et comment cela évolue-t-il d'une année à l'autre ? La foudre frappe-t-elle plus souvent qu'auparavant ? Les statistiques de Blids sur les 20 dernières années peuvent répondre à cette question. Ces statistiques enregistrent la "foudre nuage-sol", qui peut causer des dommages importants à l'impact. À différence de celle-ci, il existe également des décharges électriques qui se produisent uniquement à l'intérieur du nuage d'orage et ne touchent pas le sol.

Le graphique montre qu'il y a déjà eu plus de coups de foudre enregistrés cette année jusqu'au 14 août que lors des deux années précédentes. Cependant, il y a eu des années depuis 2004 avec des fréquences beaucoup plus élevées, comme environ trois fois plus de décharges enregistrées mi-août 2007. Toutefois, le responsable de Blids met en garde sur son site web que les fréquences rapportées sont basées sur des données non homogénéisées qui peuvent être influencées par des fluctuations dues aux changements de technologie et d'infrastructure de mesure.

Le tragique incident dans le Bade-Wurtemberg, où un adolescent de 15 ans est décédé et son compagnon grièvement blessé en cherchant refuge sous un arbre sur une colline, démontre le danger potentiel des décharges électriques. Les experts recommandent les comportements suivants lors des orages :

