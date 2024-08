- C'est la candidature allemande aux Oscars.

Muhammad Rasoulof (51) et son film "La Graine de la Figuier Sacré" sont les représentants allemands dans la catégorie "Meilleur Film Étranger" des Oscars. Cette information a été communiquée par German Films, l'organisation représentant le cinéma allemand à l'échelle mondiale. Cette sélection a été faite par un jury composé de neuf membres, présidé par l'acteur Ulrich Matthes (65), qui a examiné 13 films soumis.

"Un film habilement construit et profondément émouvant"

Le jury a souligné que le film "décrit subtilement les fissures au sein d'une famille, symbolisant les fractures de la société iranienne", et qu'il est "un film habilement construit et profondément émouvant, avec des scènes qui laisseront une empreinte indélébile".

Le réalisateur a récemment déménagé en Allemagne. Ils saluent cela comme une "excellente pièce" et se réjouissent que Rasoulof soit en sécurité dans leur pays. Ils attendent également avec impatience qu'il représente l'Allemagne aux Oscars en 2025.

Le film de Rasoulof a fait ses débuts au Festival de Cannes cette année, où le réalisateur a remporté le Prix du Jury. Alamode, le distributeur allemand, décrit "La Graine de la Figuier Sacré" comme "une accusation féroce et non censurée du régime injuste de l'Iran, présentée comme un thriller politique haletant et mettant en scène des images brutes et authentiques des manifestations de l'automne 2022 qui ont ébranlé le pays dans ses fondements". La première cinématographique allemande est prévue pour le 26 décembre 2024.

Le calendrier des Oscars

La 97e cérémonie des Oscars aura lieu le 2 mars 2025 à Los Angeles. German Films s'attend à ce que l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma publie une liste de tous les films soumis dans la catégorie "Meilleur Film Étranger" dès le début novembre. Une liste restreinte de 15 titres sera ensuite publiée mi-décembre. Cinq films seront sélectionnés parmi cette liste restreinte et nominés pour l'Oscar du Meilleur Film Étranger. Cette sélection sera annoncée mi-janvier.

Rasoulof, ravi de la reconnaissance de son film, exprime son impatience à représenter l'Allemagne aux Oscars 2025. Le calendrier des Oscars 2025, tel qu'annoncé, comprend l'annonce des nominations pour la catégorie "Meilleur Film Étranger" mi-janvier, ce qui pourrait inclure "La Graine de la Figuier Sacré".

