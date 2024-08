C'est compréhensible mais pas utile, disent les experts.

Ned Johnson, un tuteur académique, a récemment reçu un e-mail du père de l'un de ses clients du lycée.

“Pourriez-vous s'il vous plaît vous assurer qu'il passe un test de pratique ce week-end ? Il en a vraiment besoin pour bien réussir”, a déclaré Johnson, fondateur de l'entreprise de tutorat académique PrepMatter, répétant le contenu de l'e-mail. “Oh, et ne lui dis pas que j'ai eu cette conversation avec toi.”

“Je suis vraiment investi dans la réussite de ton enfant à ce test. Mais tu sais qui était aussi investi dans la réussite de ce test ? Ton enfant”, a répondu Johnson, auteur de “L'Enfant auto-motivé : La science et le sens de donner plus de contrôle sur leur vie à ton enfant”.

Il est clair pour ceux qui travaillent avec des étudiants du lycée et de l'université que leurs parents et tuteurs sont de plus en plus impliqués dans leur vie, a déclaré Jessica Lahey, auteur de “Le Cadeau de l'échec”.

Les parents font leur lessive pour leurs enfants, s'assurent que les lits superposés de la collège ont des barrières de sécurité pour que l'étudiant ne tombe pas pendant son sommeil, et envoient même des e-mails aux professeurs au sujet des notes, a déclaré Lahey. (Les responsables de l'enseignement supérieur sont limités dans ce qu'ils peuvent partager en vertu de la Loi sur la confidentialité des dossiers éducatifs familiaux).

“Quand j'ai commencé l'université, je suis simplement parti à l'université”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, il y a des doyens à l'université dont le travail est spécifiquement d'être un lien avec les familles parce que les familles veulent être beaucoup plus impliquées dans la vie de leurs enfants à l'université.”

Même si vous voulez aider votre enfant alors qu'il part à l'école, vous risqueriez de vous tromper en vous impliquant immédiatement dans ses choix et ses défis, a ajouté Lahey.

Les experts expliquent pourquoi il est bénéfique pour les adultes de laisser leurs étudiants de l'université prendre en charge leur propre vie - même s'ils sont maladroits et font des erreurs. (Si vous avez besoin d'un travail pour vous occuper, il est une bonne idée d'apprendre à gérer votre propre stress.)

Cela fait sens que vous soyez stressé

Chers parents et tuteurs : il n'est pas surprenant que vous vous sentiez stressés à l'idée que votre enfant quitte la maison, il est donc important de reconnaître ce fait.

Les parents n'ont jamais été aussi connectés avec leurs enfants qu'ils ne le sont maintenant, a déclaré Harlan Cohen, coach de réussite à l'université et auteur de “Le Camarade de chambre à poil : Et 107 autres problèmes que vous pourriez rencontrer à l'université.”

Le fait que votre enfant postule à l'université et parte est effrayant parce que c'est quelque chose que vous tenez beaucoup à cœur mais sur quoi vous avez peu de contrôle, a déclaré Johnson.

“Arguablement, la chose la plus stressante que les gens peuvent vivre est un faible sentiment de contrôle”, a-t-il ajouté. “C'est difficile pour les enfants de partir à l'université avec des espoirs et des rêves et une valise pleine de votre argent... Vous êtes investi dans tout ça.”

Pour se sentir mieux, certains parents appellent souvent leurs enfants pour prendre de leurs nouvelles ou décident d'envoyer un e-mail à un professeur au sujet d'un délai manqué.

“Ce que les parents font généralement, c'est faire des choses qui leur donnent un plus grand sentiment de contrôle, mais c'est au détriment du sentiment de contrôle de leur enfant”, a déclaré Johnson.

Être trop impliqué réduit leur confiance en eux

Pour que les enfants deviennent des adultes compétents, il est crucial qu'ils développent un sentiment de compétence, a déclaré Lahey.

La confiance dit : “Je pense que je peux faire des choses difficiles.” La compétence dit : “Je sais que je peux faire des choses difficiles parce que je les ai faites avant”, a-t-elle déclaré.

Il peut être utile de pratiquer des choses difficiles lorsque les enfants sont plus jeunes, quand il y a moins en jeu et qu'il y a encore des systèmes de soutien en place pour les aider, a-t-elle déclaré. Lorsque les parents et tuteurs interviennent trop rapidement et prennent en charge la résolution d'un défi pour leur enfant, ils enlèvent des opportunités importantes et sous-estiment l'étudiant, a déclaré Lahey.

“Chaque fois que nous faisons quelque chose pour nos enfants - nous ne le voulons pas - mais ce que nous disons en fait aux enfants, c'est : 'Oui, je ne pense pas que tu puisses le faire toi-même'”, a-t-elle déclaré.

Les gens ont trois besoins psychologiques importants, selon la théorie de l'autodétermination : la compétence, l'autonomie et la connexion, a déclaré Johnson. Non seulement le surcontrôle de vos enfants retire leur sentiment de compétence et d'autonomie, mais il peut également nuire à leur sentiment de connexion avec vous, a déclaré Johnson.

“Si je vous raconte un problème et que vous commencez à me lancer toutes ces choses, je peux me sentir un peu invalidé”, a déclaré Johnson.

Les enjeux ne sont pas aussi élevés qu'ils semblent

Pensez à quand votre enfant apprenait à marcher, a déclaré Lahey. Si

Ensuite, il a dit qu'il leur lance une surprise : d'une certaine manière, il se moque un peu de ce qu'ils obtiennent aux examens d'entrée à l'université.

"Le résultat le plus important du lycée n'est pas l'endroit où tu vas à l'université," a-t-il dit. "C'est le cerveau que tu développes, le cerveau que tu câbles et que tu emmènes à l'âge adulte."

Peut-être que maintenant, vous êtes convaincu que vous devez laisser de la place à votre étudiant pour essayer, échouer et décider par eux-mêmes quand ils ont besoin de votre aide. Mais comment commencer ?

Lahey recommande de commencer par des excuses.

"La première chose que je ferais, surtout avec un enfant plus âgé, c'est d'aller vers eux et de dire : 'Tu sais quoi, je suis vraiment désolé. J'ai fait de mon mieux Based on the information I had and based on what I thought was right, but I think I've really been underestimating you,'" a-t-elle dit.

Ensuite, faites une liste ensemble des compétences qu'ils doivent développer et de la manière dont vous pouvez les soutenir. Peut-être que cela signifie apprendre à faire leur lessive, écrire un e-mail professionnel, passer un coup de fil ou chercher des ressources lorsqu'ils ont des difficultés académiques, a ajouté Lahey.

"Vous pouvez suivre et dire : 'Je ne vais pas changer en wanting the best for you ... And I'm not perfect, but I'm really going to do my best to try to offer help and offer support and not force it on you,'" a ajouté Johnson.

Cohen recommande une règle des 24 heures. Lorsque votre enfant vient vers vous avec un problème et que vous avez l'impulsion d'intervenir, attendez 24 heures. Pendant ce temps, ils ont peut-être résolu le problème eux-mêmes - ou la situation a peut-être évolué complètement, a-t-il dit.

Et ce que vous pouvez toujours offrir à vos enfants dans un défi, c'est l'état d'esprit pour trouver leurs gens, leurs lieux et leur patience : qui sont les gens qu'ils peuvent aller chercher de l'aide, où sont les endroits où ils peuvent obtenir du soutien, et combien de temps il faudra realistically pour résoudre le problème, a ajouté Cohen.

L'étape suivante consiste à se rappeler de modéliser un sentiment de calme. Si votre enfant vous voit stressé face à un défi qu'il affronte, il est beaucoup plus susceptible de ressentir ce stress et de se sentir submergé, a-t-il ajouté. Vous devrez peut-être faire semblant d'être calme jusqu'à ce que vous puissiez y arriver.

Une vue à long terme peut également vous aider à vous sentir plus à l'aise en les laissant essayer, a dit Lahey.

"Le mantra que je me répète encore et encore et encore est : 'Est-ce que je veux que ça se passe à ma façon ou rapidement tout de suite ? Ou est-ce que je veux qu'ils puissent le faire eux-mêmes la prochaine fois ?'" a-t-elle dit. "Où est-ce que je veux que mon enfant soit dans un mois, dans six mois, dans un an, dans cinq ans ?"

