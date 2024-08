Réunion à Jackson Hole - C'est comme si les financiers dominants se prélassent dans les prairies, en se balançant avec nos ressources financières.

Au 19ème siècle, un criminel notoire aurait trouvé refuge dans un lieu isolé entre les côtes du Mississippi et du Pacifique : Jackson Hole, Wyoming. Les imposantes montagnes Teton se dressent à l'horizon, tandis que la plaine de la rivière Snake offre un contraste saisissant. Son isolement en faisait un refuge idéal à l'époque, et il conserve encore aujourd'hui un sentiment d'isolement. Cependant, au lieu des fugitifs, ce sont maintenant des personnalités influentes impliquées dans la définition des tendances financières mondiales qui se pressent dans cette vallée.

Décrypter les signaux de politique monétaire depuis Jackson Hole

Depuis des jours, les marchés financiers de New York, Londres ou Francfort bourdonnent d'anticipation pour "Jackson Hole". Il s'agit d'une conférence de trois jours et d'un discours du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell de la Fed. Vendredi, il exposera ses réflexions sur les possibles baisses de taux d'intérêt, leurs délais potentiels et si les politiques monétaires américaines donneront la priorité à la lutte contre le chômage ou à la maîtrise de l'inflation.

Bien que cela puisse sembler technique, l'évolution des taux d'intérêt impacte non seulement les cours de bourse, mais aussi les conditions de remboursement des prêts immobiliers, les versements des assurances-vie et l'analyse fondamentale des investissements impliquant des usines et, par conséquent, la création d'emplois. Sur Bloomberg TV, où les analystes du marché sont à l'écoute, un homme en chemise à carreaux et chapeau de cow-boy se tient déjà devant le paysage montagneux époustouflant des Rocheuses.

Chevauchées, pêche et influence sur les marchés

Le sommet a lieu au lodge du lac Jackson, à environ 50 km de la ville de Jackson, situé sur un lac. Les visiteurs peuvent pratiquer la pêche à la mouche et l'équitation, mais avec quelques mots influents, ils peuvent faire trembler les marchés mondiaux. Les banquiers centraux sont souvent habiles dans l'art de la mathématique façonnée par les théories économiques et s'interrogent sur la manière dont les légers changements de politiques monétaires - ajustement des taux d'intérêt, achat ou vente de titres - influencent les économies du monde réel. Après leurs délibérations, ils ont généralement des dialogues ambiguës, aboutissant à des déclarations "à la fois et", qui aident les experts financiers dans leurs analyses ultérieures.

Une invitation à Jackson Hole est également très prisée par les banquiers d'investissement et les gestionnaires de fonds, comme un billet de concert très convoité pour leur progéniture. Seulement 120 délégués sont invités chaque année, notamment de nombreux officiels de banques centrales et quelques dirigeants gouvernementaux. Malheureusement, ils restent remarquablement silencieux ici - jusqu'à présent.

Des candidats comme Kamala Harris ont constamment soutenu que les décisions de politique monétaire ne devraient pas être laissées au gouvernement, mais aux banques centrales indépendantes. Cependant, Donald Trump, qui a nommé Powell en tant que président américain, a une opinion différente. "J'ai fait fortune, j'ai été extrêmement

