- C'est comme ça qu'on convainc les clients des voitures électriques.

La plupart des fabricants de voitures ont du mal à vendre leurs véhicules électriques. Depuis que les subventions gouvernementales ont été supprimées, de nombreux clients manquent d'incitations pour choisir une voiture électrique plutôt qu'une voiture conventionnelle. De plus, les prix des voitures électriques sont souvent beaucoup plus élevés que ceux des voitures essence ou diesel de la même catégorie. La recharge ne vient pas non plus à bon marché - selon le tarif et le fournisseur, elle n'est souvent pas beaucoup moins chère que le remplissage avec des carburants fossiles à la pompe.

Ainsi, la question de savoir comment redonner de l'élan au marché est légitime. En dehors des appels à la conscience environnementale, il y a peu de réponses. Au lieu de cela, il y a des appels à des interdictions, des restrictions et des réglementations plus strictes - qui ne font que décourager.

Pas d'interdictions, mais des incitations

Le membre du conseil de production de BMW, Milan Nedeljkovic, a de meilleures idées : plus d'incitations et de privilèges pour les véhicules électriques - des avantages clairs dans la vie quotidienne. Dans une interview avec "Merkur", il a été interrogé sur les incitations à l'achat potentielles et le retour des subventions gouvernementales. Il a jugé ces dernières "insoutenables" à long terme, mais a proposé de nouvelles idées.

"Il y a d'autres moyens de rendre les voitures électriques plus attractives : comme l'accès privilégié aux centres-villes, le stationnement gratuit ou une voie dédiée sur l'autoroute", a déclaré Nedeljkovic lors de l'entretien.

Cette idée aurait probablement un impact : tandis que les voitures électriques pourraient dépasser les embouteillages, les conducteurs de moteurs à combustion stationnaires pourraient commencer à envisager de changer de véhicule.

Avantages pour les véhicules électriques aujourd'hui

Le stationnement gratuit pour les voitures électriques est déjà une réalité : à Hambourg, elles ont été autorisées à se garer gratuitement à tous les parcmètres depuis le 1er novembre 2015, jusqu'à la durée de stationnement maximale respective. Souvent, des bornes de recharge sont également disponibles dans des emplacements stratégiques en centre-ville, permettant de se garer en première ligne - parfois, mais seulement pendant la durée du processus de recharge.

Malgré les chiffres de vente lents actuels, Milan Nedeljkovic ne partage pas le scénario catastrophe actuellement dominant. "L'Allemagne est une région économique forte et un lieu industriel, et il ne faut pas la critiquer en général. Notre pays a de nombreuses personnes motivées et bien éduquées, d'excellentes institutions de recherche, des fournisseurs innovants et un cadre juridique stable - ce sont des avantages qui ne doivent pas être négligés", explique-t-il.

Cependant, le membre du conseil de BMW regrette que la bureaucratie, les prix de l'énergie élevés et les coûts de l'implantation soient préjudiciables à l'économie allemande - tout comme un réseau routier vieillissant et un besoin d'amélioration de l'infrastructure numérique.

