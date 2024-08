- C'est comme ça qu'ils passent leurs vacances en Ecosse.

La famille royale britannique traditionnellement passe ses vacances d'été dans son domaine écossais, Balmoral dans l'Aberdeenshire. Cette tradition a continué même après le décès de la reine Elizabeth II. (1926-2022), qui aimait les Highlands et y est décédée. Cette année, ce retraite isolée devrait être particulièrement importante, compte tenu des mois difficiles et stressants qui ont précédé les membres de la famille royale. Le roi Charles III. (75) et sa belle-fille, la princesse Kate (42), ont tous deux reçu des diagnostics de cancer et sont encore en traitement. La détente et la tranquillité que ce domaine étendu offre devraient être les bienvenues.

Balmoral est fermé au public à partir du 12 août

Le prince Albert (1819-1861) a acheté Balmoral en 1852 pour son épouse, la reine Victoria (1819-1901). Depuis, il est la propriété privée des membres de la famille royale, comme Sandringham dans le Norfolk. Le château néo-gothique de plus de 70 pièces est une réplique de l'ancien domaine, que le prince Albert jugeait trop petit. Pour la première fois cette année, des visites du bâtiment ont été proposées, ce qui était possible jusqu'au 4 août. Jusqu'au 11 août, les visiteurs pouvaient également voir les jardins, les terrains et la salle de bal.

Après cela, divers membres de la famille royale sont susceptibles de arriver progressivement. Balmoral, décrit un jour par la princesse Eugenie (34) comme "le plus bel endroit du monde", occupe une place spéciale dans le cœur des membres de la famille royale. Le domaine était souvent considéré comme la résidence préférée de la reine défunte. Elle n'avait pas de devoirs officiels là-bas, à part participer au festival de Braemar Gathering le premier week-end de septembre, où Elizabeth II était souvent une spectatrice enthousiaste de la lancer de troncs, de la lutte et des courses en sac. Il y a également une rencontre traditionnelle avec le Premier ministre, et le Ghillies Ball est organisé dans la salle de bal, où les voisins et le personnel participent à des danses écossaises.

Profiter de la nature

Sinon, les membres de la famille royale peuvent passer leur temps libre à Balmoral comme ils l'entendent. Il y a beaucoup à faire - la pêche, la chasse, les pique-niques et les barbecues, par exemple, sont possibles sans être dérangé sur le domaine étendu. La reine faisait souvent des promenades avec ses chiens, montait l'un de ses chevaux ou se promenait en Land Rover pendant ses vacances habituelles de douze semaines. Sur Balmoral, elle pouvait même faire la vaisselle elle-même, loin du protocole de la cour. On dit que l'ancienne Première ministre Margaret Thatcher (1925-2013) a un jour offert à la reine une paire de gants en caoutchouc après l'avoir vue faire la vaisselle à mains nues sur Balmoral.

Le roi Charles III est également très lié à la nature et aime la pêche au saumon en Écosse. Contrairement à sa mère, il préfère le plus petit Birkhall pour son séjour, qui n'est qu'à quelques minutes de route et a été sa résidence à la campagne depuis 2002.

Le prince William (42), sa femme et leurs trois enfants passent régulièrement leurs étés à Balmoral et sont attendus cette année malgré la maladie de Kate, selon "The Mail on Sunday". Le fils aîné du roi Charles a déclaré en 2021 que l'Écosse était "la source de certains de mes plus heureux souvenirs, mais aussi de mes plus tristes". Outre les belles expériences avec ses grands-parents, il a également reçu les pires nouvelles de sa vie là-bas : "J'étais à Balmoral quand j'ai appris que ma mère était morte. Et dans les jours sombres qui ont suivi, j'ai trouvé du réconfort dans la nature écossaise." Il est donc profondément lié à l'Écosse pour toujours.

Après la fin des visites de Balmoral le 4 août, le roi Charles III est attendu pour passer quelque temps sur le domaine, compte tenu de son amour pour la pêche au saumon en Écosse. La princesse Eugenie, qui a décrit Balmoral comme "le plus bel endroit du monde", devrait revenir au refuge cette année, tout comme son cousin le prince William, qui trouve du réconfort dans la nature écossaise, ayant reçu de difficiles nouvelles là-bas par le passé.

Lire aussi: