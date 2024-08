- C'est comme ça qu'il a surmonté ses problèmes de motivation.

Niklas Süle (28 ans) comprend pourquoi il n'a pas été sélectionné dans l'équipe nationale de football d'Allemagne pour l'Euro 2022, dirigée par Julian Nagelsmann (37 ans). Dans une interview récente, le défenseur de Borussia Dortmund parle de sa récente transformation, de ses problèmes de motivation passés et de ses pensées lorsqu'il a dû regarder l'Euro depuis les tribunes.

Interrogé sur sa perte de poids présumée de huit kilos depuis la fin de la saison dernière, Süle déclare à "Sport1", "J'ai passé l'été le plus intense de ma vie." Il ajoute que cela était "absolument nécessaire".

"Bien sûr, vous pensez : 'Merde, mec'"

Il reconnaît avoir perdu sa place de titulaire et manqué l'Euro, déclarant : "Ce sont des choses pour lesquelles je dois prendre mes responsabilités. Je ne méritais pas d'être sélectionné pour l'Euro par Julian Nagelsmann." Il trouve la décision compréhensible. Il a regardé les matchs de l'équipe nationale tout en s'entraînant, pensant : "Merde, mec, pendant les dernières années, tu faisais toujours partie de l'équipe. Et maintenant, ils jouent au football, et toi, tu es basically en train de vivre à la gym."

Süle explique qu'il a eu du mal mentalement à faire les choses correctement. "Je ne pouvais plus me motiver. Je voulais, mais je ne pouvais pas. Heureusement, tout allait bien dans ma vie privée. J'ai eu de nombreuses conversations importantes et j'ai cherché de l'aide."

Devenir Niklas Süle 2.0

Süle a constitué une équipe avec sa famille et son agent. Il travaille depuis longtemps avec un excellent coach mental, et ses derniers repas ont été "de qualité supérieure". "J'ai commencé cette pause avec pour objectif de créer une nouvelle version de moi-même, Niklas Süle 2.0. Maintenant, je suis mentalement dans un endroit où je n'étais pas depuis longtemps", dit-il. Bien que cela ait été difficile, il peut maintenant " Really go for it again".

En regardant en arrière sur son état actuel, Süle se sent "heureux et fier". Il est en grande forme, à la fois physiquement et mentalement, avec de la place pour s'améliorer. Il sera "en pleine forme" pour le premier match de la saison de Borussia Dortmund.

Après son entraînement estival intense, Niklas Süle partage : "Je me réjouis des vacances d'été, car elles offriront une pause bien méritée avant la nouvelle saison." En réfléchissant à sa transformation, il reconnaît : "Les changements que j'ai apportés pendant mes vacances d'été ont contribué de manière significative à ma renaissance mentale et physique."

