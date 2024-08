- C'est comme ça que Tenacious D est maintenant.

Jack Black (54) exprime son espoir d'une réunion avec son comparse Kyle Gass (64) suite à l'annulation de la tournée des Tenacious D. En milieu de juin, l'acteur et chanteur a annoncé l'annulation des concerts à venir du duo après les commentaires de Gass sur le fait de tirer sur Donald Trump (78), déclarant qu'il n'envisagerait plus de projets créatifs avec lui.

Jack Black : "Les choses comme ça prennent du temps"

À la première de son nouveau film "Borderlands", Jack Black a chanté une autre chanson : "J'aime les Tenacious D. Nous avons dû faire une pause, mais j'aime le D", a-t-il déclaré à "Entertainment Tonight", ajoutant : "Tout le monde prend une pause. Nous serons de retour."

Dans une interview avec "Variety", Black a également déclaré qu'il et Gass restaient amis. "Ça n'a pas changé. Les choses comme ça prennent du temps. Et quand ça sera le bon moment, nous serons de retour", a-t-il déclaré.

Tenacious D annule sa tournée : Que s'est-il passé

Le 16 juillet, Jack Black a écrit dans une déclaration Instagram qu'il était "surpris par ce qui a été dit lors du spectacle du dimanche". "Je ne tolérerais jamais de discours de haine ou de violence politique sous quelque forme que ce soit", a-t-il déclaré. Après mûre réflexion, il a estimé qu'il n'était pas approprié de poursuivre la tournée des Tenacious D, et tous les projets créatifs à venir sont maintenant en suspens.

Gass a célébré son anniversaire lors d'une représentation des Tenacious D à Sydney. Lorsque Black l'a invité à faire un vœu, il a dit : "Manquer Trump la prochaine fois." Plus tôt, un tireur avait tiré sur un événement politique en Pennsylvanie, tuant un participant et blessant Trump.

Gass s'est plus tard excusé pour son commentaire, le qualifiant de "highement inapproprié, dangereux et terrible erreur". Il a condamné la violence et exprimé ses regrets pour son manque de jugement, s'excusant "profondément auprès de ceux qu'il a déçus et regrette sincèrement toute la douleur qu'il a pu causer".

