- C'est comme ça que réagit votre ex Stefan Mross.

La chanteuse Anna-Carina Woitschack (31 ans) a posé nue pour le numéro de septembre de "Playboy". Son mari encore en vie, le musicien et présentateur Stefan Mross (48 ans), a désormais évoqué les photos nues à la demande de la chaîne de télévision "RTL".

Stefan Mross suggère un divorce imminent

"'Playboy' est l'un des magazines glamours les plus réussis avec une équipe professionnelle. Au final, la dignité humaine est inviolable. Chacun devrait faire ce qui lui plaît, avec dignité et liberté", a déclaré Mross. Pour l'instant, tout cela semble sérieux.

Mais il n'a pas pu s'empêcher d'ajouter une petite plaisanterie : "Personnellement, j'espère que le divorce sera finalisé bientôt, et que ce sera à temps, mais de préférence avec des vêtements", a déclaré Mross.

La date exacte du divorce n'est pas connue.

Anna-Carina Woitschack : "Je fais ce que je veux"

Pourquoi les photos de "Playboy" étaient "juste au bon moment" a été expliqué par Anna-Carina Woitschack dans l'interview accompanying. Elle avait décidé elle-même de prendre de nouveaux chemins et "de faire tout ce qui lui plaît". En suivant son motto : "Jamais une erreur, toujours une leçon. Pour moi, tout ce qui me comble et que je peux soutenir à 100 pour cent est juste", a-t-elle déclaré.

Au sujet de la fin du mariage, elle dit dans l'interview : "Je préfère regarder vers l'avenir plutôt que vers le passé, et c'est okay que cette relation soit dans le passé. Le nouveau départ n'était pas facile, mais cela semblait juste, et finalement, le courage a payé", a déclaré Woitschack.

Séparation annoncée à l'automne 2023

Anna-Carina Woitschack et Stefan Mross sont ensemble depuis 2016. En 2019, il lui a fait sa proposition en direct à la télévision. Le mariage a finalement eu lieu dans l'émission ARD "Schlagerlovestory.2020".

Le 11 novembre 2022, ils ont annoncé dans un communiqué conjoint sur Instagram qu'ils étaient "séparés mais toujours ensemble, des individus mais toujours une unité". La vie leur avait simplement présenté trop de "défi

