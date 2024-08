- C'est comme ça que le rappeur sort de la routine

Bausa (35 ans) est l'un des rappeurs allemands les plus réussis ces dernières années. Avec son titre "What You Call Love", il a percé en 2017 et a atteint les sommets des charts. Depuis, l'homme de Bietigheim-Bissingen est devenu un élément clé de la scène musicale allemande.

En février 2025, le quadragénaire entamera une grande tournée des clubs en Allemagne, en Autriche et en Suisse. "La tournée va être vraiment forte. Après tous les grands shows, c'est maintenant retour aux petits clubs", déclare Bausa avec excitation. Actuellement, le rappeur souhaite encourager ses fans à prendre des décisions inhabituelles avec "Twist my Song" featuring Oreo, qui promeut plus d'imprévu et d'essais dans la vie quotidienne. Il a remixé son tube "9 to 9" dans divers genres dans ce but. Bausa lui-même souhaite rester ouvert aux nouvelles choses et briser ses routines. "Si 'The Voice' demande, je m'assois directement sur le siège", plaisante le rappeur lors de l'entretien.

Pourquoi avez-vous décidé de faire une autre tournée des clubs, et à quoi peuvent s'attendre les fans ?

Bausa : La tournée va être vraiment forte. Après tous les grands shows, c'est maintenant retour aux petits clubs. Retour aux sources, comme avec mon premier grand tube, la tournée "Dreifarbenhaus" en 2017. Je veux retrouver cette sensation personnelle, où tout était beaucoup plus réel, et où l'on pouvait vraiment sentir tout le public. Je veux être à nouveau au milieu de la foule. Et je pense que les fans veulent la même chose.

Quels sont vos projets pour le reste de l'année ?

Bausa : J'ai beaucoup de projets prévus pour cette année. Mon nouvel album est, bien sûr, en tête de liste. Outre cela, je travaille sur un ou deux nouveaux projets. L'un d'eux a trait au football.

À quoi ressemble une journée typique pour vous lorsque vous n'avez pas d'engagements ?

Bausa : Lorsque je n'ai pas de stress décisionnel ou d'engagements, ma journée se déroule ainsi : je me réveille, je me fais du café, puis c'est parti pour la salle de sport. Ensuite, soit je traîne en studio, je travaille sur de nouveaux beats, soit je m'occupe des choses personnelles. Même en tant qu'artiste, vous devez encore aller chez le dentiste ou rendre visite à maman, grand-mère et grand-père. Juste la vie normale, vous voyez.

Nous prenons en moyenne 35 000 décisions par jour, la plupart d'entre elles de manière inconsciente. Quand avez-vous pour la dernière fois brisé vos routines et essayé quelque chose de complètement nouveau ?

Bausa : J'ai récemment essayé le paintball pour la première fois - c'était quelque chose de complètement différent et vraiment amusant. J'ai vraiment brisé ma routine et je ne peux que le recommander.

Avec "Twist my Song" et les remix de genres de votre tube "9 to 9", vous voulez encourager vos fans à essayer de nouvelles choses dans leur vie quotidienne. Quelles sont certaines choses que vous aimeriez intégrer à votre vie quotidienne ?

Bausa : C'est une bonne question. J'ai pensé à faire plus de vélo, mais je suis encore loin de cela. La moto serait definitely fun - j'en profiterais vraiment.

Au début de l'année, vous avez remporté la victoire contre l'acteur et musicien Emilio Sakraya dans "Schlag den Star". C'était aussi une nouvelle expérience. Aimeriez-vous apparaître à la télévision plus souvent ?

Bausa : Je ne limiterais pas cela qu'à la télévision. Si

Lire aussi: