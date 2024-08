- C'est comme ça en Colombie pour leur sécurité.

Depuis que le prince Harry (39 ans) et la duchesse Meghan (43 ans) ont renoncé à leurs fonctions de membres de la famille royale au printemps 2020, les discussions sur leur sécurité ont été incessantes. Le prince Harry a même saisi la justice à Londres pour faire valoir son droit à une protection de sécurité au Royaume-Uni - sans succès pour l'instant. Il est donc surprenant que le duc et la duchesse de Sussex se soient rendus dans l'un des pays les plus dangereux du monde : la Colombie. Quelle est la situation concernant leur sécurité sur place ?

Selon le journal britannique "The Independent", le prince Harry et la duchesse Meghan bénéficient d'une "présence de sécurité immense" composée de "14 convois de voitures et de police" pour leur voyage de quatre jours en Colombie. Le reportage suggère que la visite a suscité un tollé dans le pays, les autorités étant accusées d'utiliser le couple comme "pions politiques" pour faire diversion face à une série d'allégations de corruption. Il resteunknown qui est responsable de leur sécurité et combien cela coûte.

Invitation personnelle de la vice-présidente Márquez

Le prince Harry et la duchesse Meghan ont accepté l'invitation personnelle de la vice-présidente de la Colombie, Francia Márquez (42 ans). Elle a accueilli le couple jeudi (15 août) dans la capitale, Bogotá. Les trois ont ensuite visité une école. Au cours des jours à venir, ils ont d'autres engagements prévus, notamment une rencontre avec les participants des Jeux Invictus initiés par le prince Harry. En raison des conflits en cours dans le pays sud-américain, l'itinéraire exact est gardé secret. S'y ajoute la complication que la vice-présidente Márquez a déjà été cible d'une tentative d'assassinat dans le passé.

Ce voyage n'est pas une visite officielle de la famille royale, mais plutôt un voyage dans le cadre de la fondation Archewell du couple. Le séjour se concentre sur le problème du harcèlement en ligne et de la discrimination en ligne, en particulier chez les jeunes. De plus, la visite vise à promouvoir le rôle de leadership des femmes en Colombie.

