- C'est ce qui se passe dans les feuilletons aujourd'hui.

17:30, RTL : Among Us

Tobias ne veut pas de David dans sa vie après leur passé commun, encore moins près de Leo. Leo a besoin de l'expérience de David precisely when he en a le plus besoin. Stella est impatiente de confessar son secret mais craint de tout perdre car ses actions étaient sérieuses. Cecilia lutte pour expulser les colocataires de football. Elle se prépare à une situation de cohabitation difficile car les gars montrent soudain des côtés inattendus.

19:05, RTL : Ce que le cœur veut

Charlie prend conscience des conséquences d'une liaison et doit décider si elle veut la poursuivre. Maximilian devient de plus en plus jaloux de la chance de Ben en amour. Les efforts de Simone semblent payer despite tous les défis.

19:40, RTL : Bonnes fois, mauvaises fois

Gerner et Zoe n'ont pas fait de progrès significatifs pour mettre la pression sur Rosa. Entre-temps, Rosa essaie de découvrir plus sur l'alias de Zoe "Linda Schneider". Maren et Michi décident d'aller de l'avant avec leur plan. Il reste à voir comment leur entourage réagira.

