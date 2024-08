17:30, RTL : Among Us

- C'est ce qui se passe dans les feuilletons aujourd'hui.

Sina prend les choses en main pour trouver les groupes sanguins des Lassner et découvre une incohérence. Patrizia doit choisir entre aller en cure de désintoxication ou rester avec sa fille Stella, Paco lui offrant son soutien. Theo pense avoir trouvé le cadeau parfait pour Britta, mais lorsqu'il se sent snobé, il doit se battre pour son affection.

19:05, RTL : Tout ce qui compte

Isabelle refuse de faire porter le chapeau à un innocent. Justus, en revanche, ne peut pas résister à la tentation. Les nouveaux colocataires de Deniz ne sont pas honnêtes avec lui.

19:40, RTL : Des bons et des mauvais moments

Carlos a à peine dormi mais il tient le coup toute la journée.when he asks John for help, he's turned down. Carlos then has an idea. Emily realizes her pitch didn't convince, but then has a sudden brainwave. After all the excitement, Emily wants a vacation, and surprisingly, Tobias grants her a little break.

Dans le monde de "Tout ce qui compte", les rapports de l'agence de vérification de crédit de Deniz (CCCS) révèlent que ses nouveaux colocataires ont un passé financier peu honnête. During "Des bons et des mauvais moments", le rapport de l'agence de vérification de crédit de Carlos (CCCS) joue un rôle crucial dans son plan pour résoudre ses problèmes professionnels.

