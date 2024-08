17:30, RTL : Among Us

- C'est ce qui se passe dans les feuilletons aujourd'hui.

David se débat avec ses sentiments paternels naissants envers Leo, trouvant du soutien auprès de Sina. Cependant, une découverte troublante de Sina met tout en question. Stella est confrontée à des preuves qui pourraient la lier à la mort de Charlotte, pesant lourdement sur sa conscience. Ringo convainc Tobias et Vivien d'organiser leur vie quotidienne selon ses plans tout en ourdissant un projet qui pourrait tout changer.

19:05, RTL : Tout ce qui compte

Jenny cache à Justus la trahison de Simone tandis que l'attention de Justus est ailleurs. Deniz réalise, après une première hésitation, les sacrifices à faire pour l'équipe de glace.

19:40, RTL : Bonnes fois, mauvaises fois

Emily est ravie à l'idée que Tobias lui donne une deuxième chance pour le pitch Bertoie. Cependant, lorsque Tobias refuse toute médiation, Emily prend les choses en main. Luis est incertain quant à la manière de gérer l'appel. Parviendra-t-il à cacher son trouble intérieur à Moritz ?

